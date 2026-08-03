Machico, se fosse eu…

Machico, terra pioneira em tantos aspetos, também o é na discussão pública das opções e prioridades de um executivo municipal.

Ao longo dos anos, tenho ouvido de tudo. Se se faz, critica-se porque foi mal feito. Se não se faz, critica-se porque fomos eleitos para fazer alguma coisa. De vez em quando, porém, ouço uma frase que me motiva verdadeiramente: “Já devia ter sido feito há muito tempo.”

Foi exatamente isso que aconteceu com a nova Semana Gastronómica. Digo nova porque tivemos a coragem de mudar aquilo que muitos afirmam, agora, que já deveria ter sido alterado há muito tempo.

Reorganizámos o evento, criando espaços distintos para restaurantes, bares, pastelarias e produtores de vinho e outros produtos regionais. É natural que, no primeiro momento, tenha havido alguma estranheza. Mas bastou o primeiro dia para perceber que a nova organização fazia sentido. Haverá, naturalmente, aspetos a aperfeiçoar nas próximas edições, mas é evidente que o resultado compensou o risco assumido.

As prioridades e os investimentos podem sempre ser discutidos. É saudável que assim seja. O que já custa compreender é quando se fazem publicações e vídeos nas redes sociais, ao melhor estilo sensacionalista, afirmando que um investimento de apenas 8 mil euros em uma homenagem deveria ter sido canalizado para outras áreas, como se esse valor fosse determinante para resolver problemas estruturais do concelho.

Ainda mais curioso é ver esse investimento transformado, por mero populismo, em 28 mil euros. Não, não é um lapso, é a forma como alguns partidos, escolheram fazer política, recorrendo ao alarmismo em vez da verdade.

Enquanto isso, Machico continua a avançar. Continuamos a afirmar-nos com eventos de referência na Região, como o MIUT®, o Mercado Quinhentista e a nova Semana Gastronómica. Continuamos também a desenvolver soluções para a mobilidade, a habitação, a cultura e a proteção civil.

Também na Proteção Civil temos sido tema de debate, até a nível nacional. Critica-se um presidente de câmara por procurar garantir melhores condições de socorro à população e por defender maior justiça salarial para profissionais que há muitos anos servem a comunidade com dedicação e competência. Homens que, em nada, ficam atrás de qualquer Sapador.

Humilhante seria ficar de braços cruzados. Humilhante seria não estar ao lado destes 21 profissionais e não fazer tudo o que está ao meu alcance para lhes agradecer, não apenas com palavras, mas com ações.

Por tudo isto, sempre que ouço a expressão “se fosse eu…”, penso exatamente o contrário: ainda bem que não são vocês.

O caminho para Machico está bem definido. Não nos falta vontade, capacidade, equipa nem determinação para continuar a construir um concelho mais forte, mais moderno e mais preparado para o futuro, garantindo que todos os machiquenses possam beneficiar de todo o potencial da nossa terra.