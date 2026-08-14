Saldo natural na Madeira continua amplamente negativo, apesar da melhoria

A Madeira registou 221 óbitos em Junho de 2026, mais 27 do que no mesmo mês do ano passado, correspondendo a um aumento de 13,9%, segundo os dados do INE divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM). Ao mesmo tempo, do lado dos nascimentos, a evolução foi positiva, com o registo de 138 nados-vivos em Junho, mais 16 do que no mesmo mês de 2025, correspondendo a um crescimento de 13,1%.

Assim, no balanço dos primeiros seis meses deste ano foram registados 1.441 óbitos, menos 38 do que no período homólogo de 2025, numa redução de 2,6%, sendo que no 1.º semestre, foram contabilizados 867 nados-vivos, mais 72 do que no mesmo período do ano passado, uma subida de 9,1%.

Refira-se que o número de mortes registado em Junho ficou, contudo, acima do padrão observado antes da pandemia. Comparando os 221 óbitos com a média dos meses de Junho entre 2016 e 2019, que foi de 201 mortes, a DREM calcula um excesso de mortalidade de 9,8%. Em Junho foram ainda registados dois fetos-mortos, não tendo sido contabilizado qualquer óbito de crianças com menos de um ano.

Apesar destes indicadores de aumento dos nascimentos, estes não foram suficiente para inverter a tendência de saldo natural negativo, ainda assim bem melhor neste meio ano.

Se em Junho, a diferença entre nados-vivos e óbitos foi de -83 pessoas, agravando-se face aos -72 registados no mesmo mês de 2025, no conjunto dos primeiros seis meses de 2026, o saldo natural acumulado foi de -574 pessoas, uma melhoria face ao mesmo período de 2025, quando a diferença entre nascimentos e mortes tinha atingido -684 pessoas.

Também os casamentos registaram uma evolução negativa. Em Junho foram celebrados 122 casamentos, menos 14 do que no mesmo mês de 2025, o equivalente a uma quebra de 10,3%, tendo em conta que entre Janeiro e Junho, a Região contabilizou 496 casamentos, menos 30 do que no período homólogo, correspondendo a uma redução de 5,7%.