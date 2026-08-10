Director da PJ garante que responsabilidades em contratações e apreensões vão ser apuradas

O director nacional da Polícia Judiciária (PJ) assegurou hoje que as averiguações e inquéritos em curso à contratação de empresas e gestão de bens apreendidos pela instituição permitirão apurar "todas as responsabilidades", "independentemente das pessoas".

"Estamos a falar de investigações que têm o seu ritmo - algumas que são de índole interna, outras que correm termos em investigações criminais (...)- e é algo que se irá apurar nesse inquérito: todas as responsabilidades, quer internas, quer individuais, independentemente das pessoas", afirmou Carlos Cabreiro, à entrada da cerimónia de aceitação do Curso de Formação de Inspetores, em Lisboa.

O dirigente defendeu ainda, ladeado pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que a imagem da PJ "não fica manchada" pelas polémicas em torno de decisões tomadas pelo seu antecessor no cargo e, desde fevereiro de 2026, ministro da Administração Interna, Luís Neves.