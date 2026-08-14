84 acidentes registados em uma semana nas estradas da Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 84 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 7 e 13 de Agosto, dos quais resultaram 35 feridos ligeiros e um ferido grave.

Segundo o balanço divulgado há instantes, o Funchal voltou a ser o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 28 acidentes e 18 feridos ligeiros registados durante o período em análise.

Quanto à tipologia dos sinistros, foram contabilizadas 67 colisões, 13 despistes, três atropelamentos e um outro acidente classificado como 'outros'.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que culminaram na detenção de 22 pessoas por crimes relacionados com a condução.

De acordo com a autoridade policial foram realizadas 13 detenções por condução em estado de embriaguez e nove por condução de veículo sem habilitação legal.