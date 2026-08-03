Circulação flui sem incidentes nas estradas da Madeira

A circulação rodoviária na Madeira decorre sem constrangimentos nesta segunda-feira. Segundo a aplicação InfoVias, não há registo de acidentes, congestionamentos ou outras ocorrências que estejam a afectar o trânsito.

Os principais acessos à Via Rápida apresentam um fluxo regular de veículos, sem filas ou tempos de espera assinaláveis. Assim, as deslocações entre os vários concelhos da Região estão a decorrer de forma fluida, proporcionando uma circulação mais rápida e confortável para os automobilistas.