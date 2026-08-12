Combustíveis vão baixar cerca de oito cêntimos na Madeira na próxima semana

Com o gasóleo quase nos dois euros por litro e a gasolina sem chumbo 95 a custar perto de 1,88 euros, o Governo Regional garante que os preços dos combustíveis vão baixar cerca de oito cêntimos na próxima semana.

Ao DIÁRIO, José Manuel Rodrigues aponta que a decisão ainda está a ser acertada entre as Secretarias Regionais da Economia e das Finanças, mas refere que a descida vai rondar os oito cêntimos por litro, tanto na gasolina, como no gasóleo. O secretário regional da Economia nota que esse acerto depende da evolução do preço do petróleo nos mercados internacionais, mas os esforços vão nesse sentido.

“A redução quer no gasóleo quer na gasolina rondará os 8 cêntimos”, afirmou José Manuel Rodrigues, explicando que os preços praticados na Região têm habitualmente uma diferenciação de uma semana face aos valores do continente.

O secretário regional reafirmou que o Governo Regional pretende manter os combustíveis na Madeira entre os mais baratos do País, procurando assegurar uma diferença de, pelo menos, 10 cêntimos por litro face aos preços praticados no território continental.

José Manuel Rodrigues destacou ainda o papel do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) nessa política. “As taxas do ISP são muito mais baixas do que a nível nacional”, afirmou, considerando que essa opção permite à Região manter preços inferiores aos praticados no continente.

O governante salientou que, até agora, os preços da gasolina 95 e do gasóleo na Madeira não ultrapassaram os dois euros por litro, ao contrário do que já aconteceu no continente e nos Açores.

José Manuel Rodrigues defendeu que a política de preços seguida pelo Executivo regional, associada à redução da carga fiscal sobre os combustíveis, tem permitido aliviar os custos para famílias e para as empresas. Nesse âmbito, destacou também o fim do chamado “ajustamento de 4 cêntimos” aplicado pelas distribuidoras.

“Temos conseguido esse objectivo e na Madeira os preços do gasóleo e da gasolina 95 nunca ultrapassaram os 2 euros, ao contrário do que já sucedeu no Continente e nos Açores”, afirmou.

Os novos preços dos combustíveis para a Madeira, que deverão entrar em vigor na próxima semana, serão conhecidos na sexta-feira.