Madeira concentra 1.101 casas de luxo acima de um milhão de euros

A Madeira destaca-se no mercado nacional de habitação de luxo, com 1.101 imóveis anunciados por mais de um milhão de euros no início de Agosto. As duas ilhas, mas sobretudo a maior, concentram 5,8% de toda a oferta nacional deste segmento, sendo a quinta região do país com maior número de propriedades acima daquele valor.

Os dados, divulgados hoje pelo idealista, mostram uma forte concentração geográfica do mercado de luxo em Portugal. Lisboa, Faro e Porto reúnem, em conjunto, cerca de 80% dos imóveis anunciados por mais de um milhão de euros. A Madeira surge logo depois de Lisboa, Faro, Porto e Setúbal, mas à frente de Leiria e Braga.

No total, Portugal tinha, a 1 de Agosto, mais de 19.000 casas anunciadas por mais de um milhão de euros.

A oferta madeirense ganha ainda maior expressão no segmento de luxo mais exclusivo. Das mais de 3.200 habitações anunciadas em Portugal por mais de três milhões de euros, 90 encontravam-se na Madeira.

Este número representa 2,8% da oferta nacional de casas acima dos três milhões de euros, colocando a Madeira na quinta posição entre os territórios analisados.

Neste segmento, a liderança pertence a Lisboa, com 1.538 anúncios (47,1%), seguida de Faro, com 1.095 (33,6%), Setúbal, com 309 (9,5%), e Porto, com 149 (4,6%). A Madeira, com os seus 90 imóveis, surge imediatamente a seguir.

A diferença entre os dois segmentos mostra também a dimensão da oferta madeirense no patamar mais elevado do mercado: cerca de 8% das casas de mais de um milhão de euros existentes na ilha têm um preço superior a três milhões.

Com 1.101 imóveis acima de um milhão de euros, a Madeira apresenta uma oferta de habitação de luxo superior à de vários distritos do continente. Leiria e Braga surgem logo abaixo, com cerca de 1,5% da oferta nacional cada, enquanto Aveiro representa 0,9%, Santarém 0,6% e Viana do Castelo 0,5%.

No extremo oposto, Bragança tinha apenas três casas anunciadas acima de um milhão de euros e a Guarda cinco.

A distribuição torna evidente a concentração deste mercado nas zonas com maior procura turística e imobiliária. Lisboa e Faro, sozinhas, representam mais de dois terços das casas de luxo disponíveis em Portugal, enquanto a Madeira, apesar de uma dimensão territorial e populacional muito inferior, reúne quase 6% da oferta nacional.

O levantamento considera os imóveis anunciados no idealista a 1 de Agosto de 2026 e distingue dois segmentos: habitações com preços superiores a um milhão de euros e aquelas cujo valor ultrapassa os três milhões.