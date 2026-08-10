Madeira concentra 5,8% das casas de luxo à venda em Portugal

A Madeira é a quinta região do país com mais casas anunciadas por mais de um milhão de euros, concentrando 5,8% da oferta nacional deste segmento. Os dados são do idealista e reportam-se a 1 de Agosto de 2026.

Portugal tinha, nessa data, mais de 19 mil casas anunciadas por valores superiores a um milhão de euros, sendo que a maior parte está concentrada nos distritos de Lisboa, Faro e Porto, que, em conjunto, representam 80% da oferta.

A Madeira surge logo depois de Lisboa, Faro, Porto e Setúbal, com 5,8% do total de imóveis de luxo disponíveis no mercado nacional acima de um milhão de euros.

No segmento ainda mais exclusivo, de imóveis com preços superiores a três milhões de euros, a Madeira contabilizava 90 anúncios, correspondentes a 2,8% do total nacional.

Neste mercado, Lisboa liderava com 1.538 imóveis, equivalente a 47,1% da oferta, seguida de Faro, com 1.095 anúncios (33,6%), e Setúbal, com 309 (9,5%). O Porto contabilizava 149 imóveis (4,6%), enquanto a Madeira surgia na quinta posição.

Quase todos os distritos de Portugal continental e ilhas possuem, pelo menos, uma casa anunciada no idealista que custa mais de um milhão de euros. No entanto, a distribuição delas não é homogénea, visto que os distritos de Lisboa, Faro e Porto concentram 80% de todas as casas disponíveis acima desse valor. Em distritos e ilhas com menos de 7 casas anunciadas, a participação percentual é insignificante, desta forma aparecem representados como 0%.