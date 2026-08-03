Casas na Madeira valorizam mais de 10% e Funchal ultrapassa os 4.000 euros por metro quadrado

Os preços das casas continuam a subir na Madeira. De acordo com o mais recente índice de preços do portal 'idealista', o valor médio da habitação na Região Autónoma da Madeira aumentou 10,3% em Julho face ao mesmo mês do ano passado, atingindo os 3.788 euros por metro quadrado.

No Funchal, a valorização foi ligeiramente mais moderada, fixando-se nos 8,2%, mas a capital madeirense mantém-se entre as cidades mais caras do país para comprar casa. O preço mediano atingiu os 4.036 euros por metro quadrado, sendo apenas ultrapassado por Lisboa (6.260 euros/m²) e Porto (4.276 euros/m²), à frente de Faro (3.885 euros/m²).

A nível nacional, os preços da habitação subiram 8% em Julho, face ao mesmo mês de 2025, elevando o preço médio para 3.210 euros por metro quadrado. Trata-se do nono máximo histórico consecutivo, embora o ritmo de crescimento tenha abrandado ligeiramente em relação aos 8,9% registados em Junho.

Entre os distritos e ilhas, Santarém (23,2%) e Viseu (22,7%) registaram as maiores valorizações anuais, enquanto, ao nível das regiões, o Centro liderou as subidas, com um aumento de 15,1%.