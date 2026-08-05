Bilhetes à venda para o jogo com o Casa Pia
Loja do estádio, em remodelação, pode ainda abrir sexta-feira
O Marítimo colocou já à venda os bilhetes para o jogo frente ao Casa Pia, que vai marcar o regresso dos verde-rubros à I Liga portuguesa três anos depois da descida em 2022/23. Esta será a 44.ª participação do clube no mais alto escalão do futebol português.
O Marítimo, que bateu o recorde na venda de Lugares Anuais (6.700) para a temporada 2026/26, colocou os restantes lugares à venda para os sócios da colectividade que não são detentores destes lugares e ao público em geral.
Deste modo, os sócios vão pagar 15 euros para a Bancada Central, 10 Euros para a Lateral e 5 euros para as bancadas Topo Norte/Sul. Já para o público em geral, os preços vão de 30 euros (Bancada Central), 25 euros (Bancada Lateral) e 15 euros (Bancadas Topo Norte/Sul).
Loja do estádio em remodelação poderá abrir na sexta-feira
Refira-se que os bilhetes estão à venda na Loja do Marítimo ao Almirante Reis e também online. Já para a loja do estádio, que se encontra encerrada, não há garantia que esteja em funcionamento no dia do jogo. Contudo, o clube informa estar a ser feito um esforço para que a Loja seja aberta já na sexta-feira.
O encerramento da Loja no estádio deve-se ao facto da mesma estar em obras de remodelação, em sequência do contrato assinado pelo Marítimo com a Hummel. A loja apresentará um figurino diferente em consonância com a nova parceria que o clube estabeleceu com a marca desportiva que passa a equipa a equipa 32 anos depois.