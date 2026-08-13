Sobe para 273 número de mortos em sismo na Colômbia

O número de mortos no sismo que abalou na segunda-feira a Colômbia subiu para 273, e o número de feridos para 3.824, indicou hoje o diretor da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD).

Segundo o responsável, David Santiago Tamayo, o terramoto, com magnitude de 7,4 na escala de Richter e epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na região do Pacífico, fez também 377 desaparecidos, afetou 40.753 famílias, destruiu 12.584 habitações e causou danos em 74.873.

O anterior balanço oficial dava conta de 265 mortos e 3.494 feridos.

No total, 403 municípios, pertencentes a 14 dos 32 departamentos colombianos, sofreram de alguma forma os efeitos do sismo, embora os maiores danos e o maior número de vítimas se concentrem no centro e no sudoeste do país.

Além do Chocó, um dos departamentos mais pobres do país, a destruição foi grave no Vale do Cauca e em Risaralda, cujas capitais, Cali e Pereira, respetivamente, registaram o maior número de vítimas mortais até ao momento.