Marcelo Rebelo de Sousa agradece aos profissionais de saúde após ter alta do Hospital de Faro

O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo Sousa elogiou os profissionais da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve e do INEM, após ter tido alta do Hospital de Faro, onde foi hoje assistido devido a uma indisposição.

Numa mensagem publicada na página da Internet do seu gabinete, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a todos os profissionais de saúde da ULS Algarve e do INEM e "a todos os que enviaram mensagens de apoio e desejos de boa recuperação".

Na mesma nota foi divulgado um comunicado da ULS Algarve, que refere que o antigo chefe de Estado "realizou diversos exames complementares de diagnóstico, tendo sido acompanhado pela equipa clínica" da unidade local de saúde.

"Após avaliação médica, Marcelo Rebelo de Sousa teve alta hospitalar, encontrando-se já fora da unidade hospitalar", pode ler-se.

A ULS do Algarve também agradeceu "a todos os profissionais envolvidos pela pronta resposta e acompanhamento prestado, reiterando o compromisso permanente com a prestação de cuidados de saúde de qualidade, segurança e proximidade".

Várias fontes tinham adiantado à Lusa que Marcelo Rebelo Sousa tinha sido hoje transportado para o Hospital de Faro por precaução, após uma indisposição.

De acordo com as mesmas fontes, o ex-chefe de Estado entrou no Hospital de Faro cerca das 15:45.

A notícia foi adiantada pelo Jornal de Notícias que, sem identificar fontes, escreveu que Marcelo Rebelo de Sousa apresentou sinais de indisposição e desmaiou quando se encontrava num restaurante na localidade algarvia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou o seu segundo e último mandato presidencial consecutivo a 09 de março. Foi Presidente da República entre 2016 e 2026.

Em dezembro do ano passado, ainda como chefe de Estado, Marcelo esteve três dias internado no Hospital de São João, no Porto, na sequência de uma paragem de digestão, tendo sido operado a uma hérnia.