Matchoi Djaló oficializado reforço do Nacional
O Nacional oficializou a contratação de Matchoi Djaló. O médio, de 23 anos, chega à Choupana depois de uma experiência recente no futebol turco, ao serviço do İstanbul Başakşehir, e de uma passagem pelo futebol polaco, onde representou o Wisła Płock na última temporada, por empréstimo.Internacional pelas selecções jovens de Portugal, o atleta conta com quatro internacionalizações pela selecção nacional sub-20. Matchoi assinou um contrato válido por duas temporadas.