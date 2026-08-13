Assim se viu o eclipse solar na Madeira

Centenas de madeirenses e turistas aproveitaram o final da tarde de ontem para assistir ao eclipse solar, um dos fenómenos astronómicos mais marcantes observados na Região nos últimos anos.

Do Pico do Areeiro à Ponta do Pargo, muitos procuraram locais elevados e com boa visibilidade para acompanhar o momento em que a Lua ocultou cerca de 73% do disco solar. Equipados com óculos especiais, telescópios com filtros solares ou até projectores artesanais construídos de acordo com as recomendações dos especialistas, os observadores juntaram-se para apreciar o fenómeno em segurança.

No Observatório e Parque de Astronomia do Funchal, a Associação de Astronomia e Astrofotografia da Madeira disponibilizou equipamentos para a observação do eclipse, enquanto na Ponta do Pargo a afluência de público foi tal que provocou algum congestionamento nas imediações do miradouro junto ao farol.

Percorra a galeria e recorde os momentos de um fim de tarde em que muitos fizeram uma verdadeira corrida à serra para ver o eclipse.