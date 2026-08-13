Escolas da Madeira recolheram sete toneladas de resíduos eléctricos

Os 11 estabelecimentos de ensino da Madeira que participaram na última edição da campanha Escola Electrão recolheram e enviaram para reciclagem mais de sete toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos eléctricos durante o ano lectivo 2025/2026.

Segundo os dados divulgados pelo Electrão, as escolas madeirenses recolheram 5.367 quilos de equipamentos eléctricos, 1.698 quilos de pilhas e baterias e 539 quilos de lâmpadas, totalizando mais de 7,6 toneladas de resíduos encaminhados para reciclagem.

Pelo desempenho alcançado, os estabelecimentos participantes receberão 2.100 euros em prémios, atribuídos em cheques-prenda que poderão ser utilizados na aquisição de novos equipamentos eléctricos.

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lourencinha foi a que obteve o prémio mais elevado na Região, no valor de 1.125 euros, graças à recolha de 723 quilos de equipamentos eléctricos, um quilo de lâmpadas e 1.333 quilos de pilhas e baterias.

Seguiram-se a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, com um prémio de 525 euros, e várias outras escolas que receberam cheques-prenda de 150 euros.

Além da recolha de resíduos, a campanha incluiu iniciativas de sensibilização ambiental. No concurso Repórter Electrão, dedicado no terceiro período à reciclagem de embalagens, a Escola Básica da Lourencinha, na Madeira, venceu na categoria do 1.º ciclo.

A nível nacional, a campanha registou um novo máximo, com mais de 515 toneladas de resíduos recolhidos, um aumento de 12% face à edição anterior. A iniciativa contou com a participação de 720 escolas de todo o país, incluindo Madeira e Açores.

“A Escola Electrão é muito mais do que uma campanha de recolha. É uma iniciativa que transforma as escolas em agentes ativos da mudança, envolvendo alunos, professores e famílias num compromisso comum com a sustentabilidade”, sublinha o director-geral do Electrão, Ricardo Furtado, citado em comunicado.

A campanha decorreu entre Setembro de 2025 e Junho de 2026 e, ao longo das suas 15 edições, já permitiu recolher cerca de oito mil toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados.