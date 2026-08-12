Concentração no Pico do Areeiro para assistir ao eclipse solar

Várias dezenas de pessoas já se concentram no Pico do Areeiro, um dos pontos mais altos da ilha, para aí assistirem ao eclipse solar que hoje tem lugar.

O repórter fotográfico da ASPRESS, Rui Silva, que se encontra no local, dá conta do entusiasmo de pequenos e graúdos à medida que se aproxima o momento em que o fenómeno terá o seu auge, pouco depois das 19h30.

Muitos dos presentes, entre residentes e turistas, possuem os óculos recomendados para a observação do eclipse e, neste momento, procuram o que entendem ser o melhor local para assistir à ocultação do Sol pela Lua.

Na Madeira, conforme já noticiado, o eclipse será parcial, atingindo quase 80%.

Veja aqui o vídeo captado ainda há pouco por Rui Silva.