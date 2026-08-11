IFCN reforça vigilância nas serras da Madeira para o eclipse solar

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) vai reforçar esta quarta-feira a vigilância nos principais pontos altos da Madeira, face à expectativa de uma maior afluência de pessoas para observar o eclipse solar parcial.

O Pico do Areeiro e a Achada do Teixeira estão entre os locais que poderão registar maior procura. Na Madeira, o eclipse começa pelas 18h49, atingindo o máximo cerca das 19h46, altura em que, no Pico do Areeiro, aproximadamente 81,6% do disco solar estará ocultado pela Lua. O fenómeno termina por volta das 20h39.

O IFCN apela aos visitantes para que respeitem as regras das áreas naturais e protegidas, permaneçam nos percursos e locais autorizados e evitem comportamentos de risco junto a escarpas.

O Instituto alerta ainda para o aumento do trânsito nos acessos às zonas altas, apelando ao cumprimento da sinalização e à utilização exclusiva dos locais de estacionamento autorizados, sem bloquear a passagem de veículos de emergência.

A prevenção de incêndios é outra das preocupações, sendo proibida a utilização de fogo nas áreas florestais e naturais. O IFCN pede também que todo o lixo produzido seja levado pelos próprios e depositado nos locais adequados.