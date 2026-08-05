Esgotados óculos gratuitos para observação do eclipse solar total
Os óculos gratuitos para observação do eclipse solar total de 12 de agosto esgotaram hoje, um dia após um reforço de 'stock', anunciou hoje a agência Ciência Viva, sem revelar se voltarão a estar disponíveis.
"Eu posso confirmar que neste momento não há nenhuma ótica que tenha óculos disponibilizados", disse à Lusa Ivone Fachada, da direção da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.
A possibilidade de reservar os óculos gratuitos em qualquer zona do país estava disponível através do 'site' clubdavisão.pt, tendo o 'stock' sido reforçado na terça-feira à tarde, mas hoje às 13:30 já se encontravam esgotados.
Ivone Fachada indicou hoje que não sabe se haverá hoje um novo reforço do 'stock'.
"Eu aconselho as pessoas ainda durante o dia de hoje a verificarem em algumas daquelas 660 óticas [visíveis no site clubdavisão.pt] se haverá ainda algum reforço de 'stock'. Pode acontecer. Diria às pessoas para estarem atentas porque estes seriam gratuitos", acrescentou a responsável.
Ivone Fachada disse que alguns centros de ciência viva estão a oferecer óculos na compra de um bilhete de família.
"Nós vimos hoje que o Centro de Ciência Viva de Lagos [distrito de Faro] na compra de 25 bilhetes de família irão oferecer 50 óculos, por isso 25 famílias poderão ainda beneficiar se forem ao Centro de Ciência Viva de Lagos e se participarem nas suas oficinas, mas de resto realmente acho que nesta fase está a ficar muito, muito complicado arranjar os óculos", explicou a responsável.
Quem não conseguir obter óculos gratuitos para ver o eclipse solar total, que começa por volta das 18:30 e termina às 20:30 de dia 12, poderá adquiri-los em farmácias, algumas lojas 'online' e supermercados por um valor que ronda os três euros, com Ivone Fachada a destacar a importância de verificar a certificação dos óculos.
Os óculos certificados estão identificados com a norma ISO 12312-2 [certificação para observar o Sol], a marca CE visível [indica que um produto cumpre os requisitos estabelecidos nas regras da União Europeia (UE)] e o Regulamento (UE) 2016/425.
Ivone Fachada desaconselhou ainda o uso de telemóveis ou câmaras para gravar o eclipse, indicando que os dispositivos poderão sofrer danos por não estarem preparados nem equipados para a luz solar direta e por não terem filtros solares apropriados.
De acordo com o 'site' da Ciência Viva, em Portugal o eclipse será total apenas numa área restrita do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança.
No resto do país, o eclipse será parcial, uma vez que o obscurecimento rondará os 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
O último eclipse total do Sol em Portugal aconteceu em 1912 e o próximo será em 2144, "tornando o eclipse de 2026 um fenómeno raro e um momento importante para várias gerações".
Um eclipse total do Sol ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados, e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos.