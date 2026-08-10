Eclipse vai reduzir produção solar em 45%

O eclipse solar desta quarta-feira vai reduzir a produção de energia solar em 45%, estimou hoje a REN -- Redes Energéticas Nacionais.

Em comunicado, a REN disse que fenómeno "irá provocar uma perda de geração solar estimada em 450 MW, o que representará cerca de 7% do consumo e 45% da produção solar do Sistema Elétrico Nacional prevista para este horário (valores médios)".

A REN afirmou ainda que tem estado, em colaboração com outros operadores europeus de redes de transporte de eletricidade, a preparar o Sistema Elétrico Nacional (SEN) para os efeitos do eclipse solar que ocorrerá no final da tarde de dia 12 de agosto (quarta-feira).