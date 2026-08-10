Ministro garante medidas especiais de vigilância durante eclipse solar

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, garantiu hoje que serão tomadas medidas especiais de vigilância durante o eclipse solar de quarta-feira para que não haja riscos acrescidos de incêndio.

Em declarações a jornalistas em Gouveia, no final sessão comemorativa do Dia do Município, Luís Neves disse que "para além dos aconselhamentos do ponto de vista da saúde", elementos da GNR e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) estarão "mais presentes e mais atentos".

O objetivo é que, apesar de muitas pessoas poderem deslocar-se para áreas florestais de forma a melhor assistirem ao eclipse, esse seja "um momento de felicidade e que não traga qualquer risco acrescido do ponto de vista dos incêndios", frisou.

O estado do tempo vai permitir uma boa visibilidade do eclipse solar segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Portugal assiste pela primeira vez desde 1912 a um eclipse do sol, que total (100%) será apenas no Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, sendo parcial (entre 92% e 99%) na maior parte do continente. O próximo será só em 2144.

Além de Portugal, este eclipse será visível numa faixa que atravessa o Ártico, a Gronelândia, a Islândia e Espanha.

O eclipse terá a duração de cerca de duas horas, iniciando-se perto das 18:30 e terminando às 20:30. O seu máximo será cerca das 19:30.