Ribeira Brava responde em dose tripla às críticas sobre resíduos

A resposta foi célere e em dose tripla. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, o vice-presidente e vereador do Ambiente, Hélder Gomes, e a própria autarquia reagiram às críticas de Miguel Pita, coordenador regional do ADN Madeira, sobre a existência de amontoados de resíduos junto à estrada acima da Boa Morte. Jorge Santos repudiou a tentativa de transmitir que o Município não está atento ao problema e esclareceu que as imagens divulgadas esta quinta-feira foram captadas há vários dias.

A autarquia explica que está em curso uma operação de limpeza nas serras, linhas de água e outros espaços naturais do concelho, destinada à remoção de colchões, electrodomésticos, resíduos de construção e demolição e outros materiais abandonados ilegalmente. A intervenção é acompanhada por Hélder Gomes e pelo coordenador municipal da Protecção Civil, Dinarte Spínola, decorre em articulação com a ARM e conta com o acompanhamento do SEPNA da GNR.

Segundo o Município, os resíduos retirados das encostas e de zonas de difícil acesso são concentrados temporariamente junto às bermas das estradas, de modo a facilitar a sua posterior recolha e o encaminhamento para destino adequado. Terá sido precisamente um desses pontos intermédios da operação que Miguel Pita mostrou numa publicação na sua página pessoal, interpretando os amontoados como resultado de descargas efectuadas naquele local e reclamando maior vigilância e patrulhamento.

“A Câmara não ignora o problema nem desvaloriza qualquer denúncia, mas oportunismos políticos não limpam serras nem impedem descargas ilegais”, afirmou Jorge Santos. O presidente garantiu que os trabalhos prosseguirão nos próximos dias em diferentes zonas e apelou ao civismo da população, lembrando que nenhuma operação municipal substitui a responsabilidade de encaminhar correctamente os resíduos. “Proteger a Ribeira Brava é um dever de todos. O concelho não pode ser transformado num depósito pela conduta irresponsável de uma minoria”, concluiu.