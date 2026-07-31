Saiba o que hoje é notícia

As inscrições para a época especial de exames para acesso ao ensino superior, que vai decorrer entre os dias 03 e 08 de setembro, terminam hoje.

Esta época especial de exames, como explicou o Ministério da Educação na passada semana, será aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, quer as realizem ou não.

"No caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas", referiu o ministério liderado por Fernando Alexandre em comunicado.

A segunda fase para apresentação das candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior irá decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, sendo os resultados publicados a 30 de setembro, referiu o ministério.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O 42.º Jazz em Agosto começa hoje, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com um concerto do pianista alemão Joachim Kühn, estendendo-se até 09 de agosto com um cartaz que inclui também Canyon, Shardik e SML, entre outros.

O Grande Auditório abre-se para o primeiro de 14 concertos do festival, que irão dividir-se entre o Auditório 2 e o Anfiteatro ao Ar Livre da fundação, até 09 de agosto.

David Maranha e Rodrigo Amado, Sylvie Courvoisier, Lester St. Louis, Joe Morris e Jerome Deupree, Fred Moten e Brandon Lopez, Matt Hollenberg, Nick Jost e Danny Sher, Ches Smith, Clone Row, Pat Thomas, Mary Halvorson, Liberty Ellmans e Nick Dunston são outros músicos para o Jazz em Agosto, assim como o LUME - Lisbon Underground Music Ensemble, criado e liderado pelo pianista português Marco Barroso, o quarteto francês Bonbon Flamme e o grupo pan-europeu The Sleep Of Reason Produces Monsters (TSORPM)

Para o último dia do festival, 09 de agosto, estão marcados os concertos do Chicago Underground Duo, do quinteto SML (Small Medium Large) e do supergrupo formado pela baixista Anna Butterss, com Jeremiah Chiu (sintetizador, sampling e percussão), Josh Johnson (saxofone e eletrónica), Booker Stardum (bateria e percussão) e Gregory Uhlmann (guitarra elétrica e efeitos).

INTERNACIONAL

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, estará hoje em Ceuta, enclave espanhol no norte de África, para avaliar no terreno a situação provocada pela entrada ilegal de milhares de pessoas provenientes de Marrocos.

Na cidade autónoma espanhola também vai estar o ministro da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska.

Nos últimos dias, milhares de pessoas entraram em Ceuta por via terrestre ou a nado, numa crise migratória sem precedentes nos últimos cinco anos, que provocou o caos na fronteira e levou ao colapso dos serviços de acolhimento da cidade.

Na quinta-feira, Sánchez afirmou que o Governo está empenhado em dar uma resposta imediata à situação e estava a preparar todas as medidas necessárias para restabelecer a normalidade o mais rapidamente possível.

Tanto Espanha como Marrocos atribuíram esta crise migratória em Ceuta a redes de tráfico humano e garantiram a boa cooperação entre os dois países.

Espanha partilha com Marrocos fronteiras marítimas e também terrestres, nas cidades de Ceuta e Melilla, que são também as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com África.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Sindicatos de professores e o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) reúnem-se hoje para mais uma ronda de negociações sobre o novo Regime Jurídico do Ensino Português no Estrangeiro.

Nesta reunião, o MNE deverá apresentar as novas tabelas salariais, com os sindicatos a exigirem que estas devem refletir o real custo de vida nos respetivos países.

No início desta semana, os dirigentes sindicais admitiram avanços nas negociações, registando avanços nas propostas do ministério, nomeadamente na flexibilização das comissões de serviço e garantia de contagem do tempo de serviço para os professores que queiram regressar à carreira em Portugal.

Contudo, sublinham que a avaliação de desempenho foi a matéria que gerou maior discussão na última ronda de negociações.