Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Médicos exigem justificação para dados biométricos. Vários clínicos entregaram à administração do SESARM uma comunicação formal com dúvidas sobre o controlo de assiduidade por validação facial, recusando aderir sem conhecer a fundamentação e proporcionalidade do novo sistema, em vigor desde segunda-feira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Kris Meeke bate recorde e sai na frente. Piloto inglês foi o mais rápido na 'Super-especial' da Avenida do Mar, que tornou a congregar milhares de espectadores. Madeirenses João Silva e Miguel Nunes completam o pódio. A prova prossegue hoje nas serras.

Início das aulas do secundário adiado também na Região. Falhas na correcção digital dos exames nacionais levam Ministério da Educação a adiar arranque por uma semana em Setembro.

Fique também a saber que Festa 'Forever Young' volta em Setembro. Evento inspirado no tema 'Back 2 School' insere-se no programa de comemorações dos 150 anos do DIÁRIO.

E, por fim, Pescadores madeirenses recebem compensação pelo aumento dos combustíveis.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.