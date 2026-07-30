Saiba o que hoje é notícia

Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU realizam hoje uma primeira votação por escrutínio secreto para expressarem as suas preferências entre os sete candidatos que disputam o cargo de secretário-geral da organização.

O político ugandês Olara Otunnu, 75 anos, um antigo alto responsável das Nações Unidas (ONU) que também foi candidato presidencial da oposição no seu país, é o mais recente nome a juntar-se à lista de candidatos para suceder a António Guterres.

Na lista de candidatos constam ainda os nomes da antiga presidente chilena Michelle Bachelet, do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, da ex-vice-presidente da Costa Rica Rebeca Grynspan, do ex-presidente senegalês Macky Sall, da antiga ministra dos Negócios Estrangeiros do Equador María Espinosa Garcés e da diplomata da Guiana Carolyn Rodrigues Birkett.

Esta primeira "votação indicativa" será seguida de um número indeterminado de votações semelhantes até que um candidato obtenha os nove votos necessários, sem o veto de nenhum dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia).

O nome do candidato escolhido será depois transmitido à Assembleia-Geral para uma nomeação formal.

António Guterres assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017, tendo sido reconduzido para um segundo mandato de cinco anos, que termina no final deste ano.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O filme "Sophia Setembro de 1963", sobre uma viagem de Sophia de Mello Breyner Andresen à Grécia, e o documentário luso-britânico "Nova'78", que mergulha na contracultura norte-americana dos anos 1970, estreiam-se hoje em Portugal.

"Sophia Setembro de 1963", de Hugo Pereira e Vanessa Duarte, baseia-se nos diários e em poemas da escritora Sophia de Mello Breyner Andresen, sobre a primeira viagem dela à Grécia no verão de 1963. No verão de 2023, sessenta anos depois, os realizadores decidiram percorrer de carro "as várias Grécias" de Sophia.

O documentário "Nova'78", do realizador português Rodrigo Areias e do norte-americano Aaron Brookner, estreia-se na plataforma de 'streaming' Filmin. O filme foi feito a partir de filmagens do encontro de contracultura "Convenção Nova", em Nova Iorque, em 1978, com nomes como William S. Burroughs, Patti Smith, Allen Ginsberg, Frank Zappa, Laurie Anderson e John Cage. O filme conta com música original de The Legendary Tigerman.

DESPORTO

O Benfica tenta no Estádio Luz reverter o mau resultado na primeira mão com o St. Gallen (2-1) e garantir o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

A estreia dos 'encarnados' na época não podia ter sido pior, quando na última semana falhou em toda a linha na visita ao St.Gallen, num jogo no qual o treinador Marco Silva não contou com jogadores que podem ser cruciais para a época.

Sem os 'mundialistas' Fredrik Aursnes, Schelderup, Tomás Araújo, Dedic, Lukebakio e Richard Ríos, o Benfica foi derrotado pelo vice-campeão suíço, num jogo exibicionalmente muito fraco para as aspirações do clube lisboeta.

No jogo de hoje, previsivelmente já com alguns regressos, o Benfica tenta reverter a derrota trazida da Suíça e manter-se no caminho de apuramento para a fase de liga da Liga Europa e depois de ter falhado, 17 anos depois, o apuramento para a 'Champions'.

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O Sporting de Braga defende em casa uma vantagem de 1-0 sobre os sérvios do Zeleznicar Pancevo, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol.

Em 22 de julho, os bracarenses triunfaram em Pancevo, por 1-0, graças a uma grande penalidade apontada pelo Ricardo Horta, aos 67 minutos.

Caso garanta a qualificação para a terceira pré-eliminatória, cujos jogos estão agendados para 06 e 13 de agosto, o Sporting de Braga vai defrontar os azeris do Neftchi ou os bielorrussos do Dínamo de Minsk.

ECONOMIA

As novas diretrizes do Banco de Portugal (BdP) para a concessão de crédito à habitação entram em vigor, prevendo regras mais exigentes em relação à aplicação da taxa de esforço para a aprovação dos empréstimos.

Esta recomendação substitui uma anterior, de 01 de julho de 2018, estabelecendo como regra que os bancos só devem aprovar um crédito se a taxa de esforço de todos os empréstimos do cliente não superar 45% do rendimento líquido mensal, quando, até agora, a percentagem era de 50%.

Os 45% correspondem à fatia máxima do rendimento que um particular ou um agregado familiar podem destinar ao pagamento do empréstimo, num cenário de esforço em que as taxas de juro se agravam em 1,5 pontos percentuais.

O limite é calculado tendo em conta todas as responsabilidades de um cliente, englobando as prestações dos vários empréstimos que um cliente tenha assumido.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O parlamento angolano debate e vota uma proposta do Governo de aumento da pena máxima para o crime de violência doméstica para 15 anos de prisão e a sua classificação como crime público.

O Governo alega que a proposta justifica-se pelo número alarmante de casos no país, atingindo sobretudo crianças e mulheres.

A proposta eleva a pena máxima de 10 para 15 anos de prisão e visa atualizar o quadro jurídico vigente, assegurar uma resposta qualificada ao fenómeno da violência doméstica, a proteção das vítimas e reforçar os mecanismos de prevenção.

O Governo propôs também a criação do Observatório da Violência Doméstica, para monitorização e avaliação da eficácia sobre a aplicação da lei.

PAÍS

A 34.ª edição da Expofacic - Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede começa hoje, com mais de 600 expositores diversos e 200 concertos e espetáculos, distribuídos por sete palcos.

Considerada a maior 'feira-festa' do país, a Expofacic disponibiliza aos visitantes cerca de 50 restaurantes e tasquinhas, 12 espaços de 'street food' e 25 de produtos regionais, para além de mostras agrícola, automóvel, artesanato nacional e internacional, entre outras, ao longo de 11 dias, até 09 de agosto, segundo dados da organização.

Este ano, a feira vai distinguir a tasquinha com a decoração mais elaborada, cuidada, harmoniosa e identitária, anunciou o município. A iniciativa, que tem um prémio monetário de 750 euros para o primeiro classificado, abrange todas as coletividades concelhias a quem as 50 tasquinhas foram entregues, para "reconhecer e valorizar o empenho das associações na criação de espaços que dignifiquem a identidade das freguesias" de onde são oriundas.

O cartaz musical do palco principal, um dos polos de atração da Expofacic, apresenta, na noite de abertura, Bárbara Tinoco e Vizinhos. Na sexta-feira será a vez de Sara Correia e Nininho Vaz Maia, no sábado o projeto Deixem o Pimba em Paz e Mundo Segundo e Slow J e, no domingo, José Cid e Hybrid Theory. Na próxima semana, a lista de concertos inclui, entre outros, nomes como Delfins, João Pedro Pais, Diogo Piçarra, Xutos & Pontapés, Calema ou Maiara & Maraisa.

SOCIEDADE

O mundo entra hoje em dívida ecológica, no Dia da Sobrecarga da Terra, ao esgotar os recursos naturais do planeta disponíveis anualmente.

As contas são da organização internacional para a sustentabilidade Global Footprint Network, segundo a qual a humanidade está a utilizar os recursos naturais 73% mais rápido do que o planeta é capaz de os regenerar, o que equivale ao uso de 1,73 planetas Terra.

Segundo a organização, as consequências são nefastas: desflorestação, erosão dos solos, perda de biodiversidade e acumulação de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.

Se a sobrecarga da Terra continuar a aumentar aos níveis atuais, a dívida ecológica vai crescer ao ritmo de 0,73 planetas ao ano, levando ao aumento da concentração de CO2, gás que contribui para o aquecimento global.

Portugal, sozinho, esgotou em 2026 os recursos naturais anuais disponíveis do planeta em 07 de maio, quatro dias depois da União Europeia no seu todo.

Para a associação ambientalista portuguesa Zero, a "humanidade tem de acelerar o passo e promover as mudanças necessárias", a começar, por exemplo, por aplicar uma taxa por tonelada de carbono de cerca de 90 euros a todas as atividades emissoras de gases com efeito de estufa, permitindo adiar a dívida ecológica em dois meses.