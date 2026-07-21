Segunda fase dos exames nacionais entre as notícias que marcam esta terça-feira

A segunda fase dos exames nacionais do Ensino Secundário começa hoje, mas muitos alunos ainda dizem ter dúvidas quanto às notas obtidas na primeira prova devido às falhas na classificação digital.

Arranca também hoje a segunda fase das provas finais do 9.º ano, com Português às 09:30.

À mesma hora, realiza-se a prova de Português do 12.º ano, a primeira depois de, nos últimos dias, os alunos do ensino secundário terem ficado a conhecer os resultados obtidos nos exames realizados na primeira fase.

No entanto, as falhas no processo de classificação digital, os atrasos na divulgação das notas e os erros entretanto identificados na avaliação minaram a confiança dos estudantes que, na segunda-feira, ainda manifestavam dúvidas quando às pautas.

As pautas dos exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

As classificações em falta chegaram às escolas durante o fim de semana, mas, na segunda-feira, milhares de alunos ainda viram corrigidas as notas inicialmente atribuídas a Física e Química e a Geografia, por erros na avaliação de itens da prova.

Apesar dos problemas reconhecidos pelo ministro Fernando Alexandre, o Governo manteve os calendários do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, bem como os da segunda fase dos exames.

Contudo, os alunos que se sintam prejudicados poderão realizar exames numa época especial, a decorrer em setembro, podendo depois concorrer ao ensino superior na segunda fase.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto vai ser ouvida no Parlamento, quando tem em revisão o Estatuto dos Profissionais da Cultura e o modelo de concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes.

A gratuitidade dos museus, o modelo de mecenato cultural, recém-aprovado, e o subsídio de mérito cultural também devem ser objeto de discussão na audição regimental da ministra Margarida Balseiro Lopes, neste final de sessão legislativa que pode impor ainda o balanço da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, a concluir até final de agosto, e de um ano marcado pelas intempéries, com danos de milhões de euros no património cultural.

No passado dia 13, à margem da apresentação das conclusões do grupo de trabalho para a revisão do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, que quer completar até ao início de 2027, Margarida Balseiro Lopes admitiu que será necessário rever o regime de gratuitidade dos museus. Na anterior audição, em maio, a ministra da Cultura anunciou que estava em revisão o modelo de apoio às artes, para passar a incluir, entre outros elementos, "mecanismos de atualização dos apoios em função da inflação".

INTERNACIONAL

O Presidente do Líbano, Joseph Aoun, é hoje recebido na Casa Branca pelo homólogo norte-americano Donald Trump, um dia depois de Washington ter anunciado que o exército libanês começou a assumir o controlo das zonas-piloto no sul do país.

O encontro vai abordar, entre outros assuntos, o acordo-quadro entre o Líbano e Israel, firmado em junho passado sob o patrocínio dos Estados Unidos.

Beirute e Telavive, que não mantêm oficialmente relações diplomáticas, concordaram em junho que o exército libanês ia restabelecer a sua autoridade no sul do país, sob reserva do desarmamento do Hezbollah, começando por "zonas-piloto" das quais o exército israelita se retiraria.

O Hezbollah, que reacendeu as hostilidades ao atacar Israel no início de março, em apoio a Teerão, alvo de uma ofensiva israelo-americana, opõe-se a estas negociações e recusa o desarmamento.

Trata-se da primeira visita de um chefe de Estado libanês aos Estados Unidos desde 2009, quando Michel Sleiman foi recebido pelo então presidente Barack Obama.

PAÍS

A Assembleia Municipal de Almada vai apreciar hoje uma moção de censura à liderança socialista da Câmara Municipal, apresentada pelo PSD, que responsabiliza a autarquia pelas falhas no abastecimento de água no concelho.

Ponto único na ordem de trabalhos da reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Almada, a moção de censura surge na sequência das sucessivas falhas no abastecimento de água, que afetou milhares de famílias em todo o concelho, bem como muitos setores de atividade, particularmente a restauração e a hotelaria, entre outros.

Para o presidente da Comissão Política Concelhia de Almada do partido, o também vereador Paulo Sabino, "não houve planeamento adequado, não se investiu" e, por isso, surgiu este problema da falta de água.

A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.

A moção de censura do PSD, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo, mas Paulo Sabino espera que seja "um abre olhos" para a presidente.

Desde o início do mês que têm ocorrido falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

POLÍTICA

O Presidente da República, António José Seguro, inicia em Cabo Verde a sua primeira visita de Estado a um país estrangeiro, que vai decorrer até quinta-feira.

O chefe de Estado aterra na capital, cidade da Praia, durante a tarde, e terá como primeiro ato oficial a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral.

Segue-se um encontro com o homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, no Palácio Presidencial, após o qual haverá uma conferência de imprensa conjunta.

A agenda do dia termina com um jantar oficial oferecido pelo Presidente anfitrião.