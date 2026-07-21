Mais Santa Cruz acusa JPP de "folclore político"

Na sequência da investigação do Ministério Público que determinou a suspensão de três funcionárias da Câmara Municipal de Santa Cruz e a constituição da presidente, Élia Ascensão, como arguida, a coligação Mais Santa Cruz esclarece que os vereadores "tiveram conhecimento da existência deste processo através de notícias divulgadas on-line por diversos órgãos de comunicação social da Região, na passada quinta-feira à tarde".

"Tendo tal ocorrido antes do início da reunião de Câmara, foram de imediato solicitados esclarecimentos à senhora presidente. Foi a própria quem assumiu ter sido constituída arguida neste processo, referindo, no entanto, que a Câmara ainda não havia sido notificada pelo Ministério Público", refere em comunicado.

Acrescenta que "tudo o resto não passa do habitual folclore político do JPP, numa tentativa clara de se fazer passar por vítima num processo onde, para já, não há vítimas — há arguidos". "Caberá à justiça, como sempre, determinar se existem culpados", sustenta.

Sublinha ainda que, "tal como noutras situações em que o JPP foi célere na reacção política, seria de elementar bom senso que a senhora presidente, Élia Ascensão, viesse a público prestar esclarecimentos aos santacruzenses". "Está em causa a credibilidade da governação do município e a confiança dos munícipes na gestão camarária", afirma.

E concluiu: "Por muito que interesse alimentar teorias da conspiração para justificar o injustificável, a credibilidade da justiça não pode variar em função de quem está sob investigação, tal como a presunção de inocência não pode ser aplicada de forma selectiva".