Saiba o que hoje é notícia

A Air France-KLM e a Lufthansa têm até hoje para apresentar propostas vinculativas no processo de privatização da TAP, que entra na terceira e última etapa obrigatória.

O processo prevê a venda de até 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% estão reservados aos trabalhadores, podendo a parcela não subscrita ser adquirida pelo investidor selecionado, ao abrigo de um direito de preferência.

As propostas finais deverão incluir os termos financeiros e estratégicos para a entrada no capital da companhia aérea. Serão ainda avaliados o investimento previsto, o desenvolvimento da frota, a aposta em áreas como a manutenção e os combustíveis sustentáveis e o respeito pelos compromissos laborais.

Depois da entrega das propostas vinculativas, a Parpública, gestora das participações do Estado, terá 30 dias para apresentar ao Governo o relatório final. Poderá depois seguir-se uma fase opcional de negociações para melhorar as propostas, antes da escolha do investidor.

A decisão final implicará ainda um conjunto de passos formais, incluindo a aprovação em Conselho de Ministros e a obtenção de luz verde das autoridades europeias de concorrência.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O músico senegalês Momi Maiga e os portugueses Miguel Quitério, Urze de Lume e Uxu Kalhus fazem parte do cartaz do Tradidanças -- Festival de Tradições, Dança, Música e Natureza, que decorre a partir de hoje em Carvalhais, São Pedro do Sul.

Os artistas vão atuar no Palco Serra, o principal da oitava edição do festival que decorrerá até domingo, 02 de agosto, com uma programação que também conta com o projeto ibérico Serigosa.

Promovido pela Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada, com o município de São Pedro do Sul, o Tradidanças dedica-se à música de raiz tradicional de diferentes países e regiões e à valorização do património cultural e natural, aliando tradição e contemporaneidade.

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A competição internacional do 30.º Festival de AVANCA - Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia, tem início hoje, no auditório de Avanca, no concelho de Estarreja, com a entrega dos prémios da edição anterior.

Com quase centena e meia de obras a concurso, vindas de 42 países dos cinco continentes, o festival assinala 30 anos com a expansão a novos territórios e o reforço da sua "dimensão nacional", levando a sua programação a 11 salas de nove localidades das regiões de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Açores e Madeira.

Itália é o país convidado desta edição, estando prevista a exibição de 21 filmes, entre os quais os mais recentes de cineastas como Giuseppe Tornatore e Marco Pollini.

O festival encerra no próximo domingo, 02 de agosto.

ECONOMIA

A Reserva Federal americana (Fed) anuncia hoje, no final de uma reunião de dois dias, a sua decisão sobre as taxas de juro, com os analistas a esperar uma manutenção, mas com alguma incerteza.

Em junho, a Fed decidiu manter as taxas de juro, tendo em conta que a inflação se mantinha elevada face à meta de 2% sempre defendida pela instituição.

Ainda assim, num documento de projeções trimestrais, citado pela AP nessa altura, nove responsáveis da Reserva Federal afirmaram que esperavam pelo menos um aumento das taxas de juro este ano, tendo seis deles defendido dois ou mais aumentos.

A maioria dos investidores espera uma quinta manutenção consecutiva das taxas de juro diretoras (que se situam entre 3,50% e 3,75% desde dezembro), segundo a ferramenta CME FedWatch, citada pela AFP.

INTERNACIONAL

O secretário-geral da ONU, António Guterres, participa hoje numa reunião tripartida com a República de Chipre e a República Turca do Norte de Chipre (RTNC), de forma a tentar relançar novas negociações entre os líderes rivais desta ilha dividida.

Nove anos após o fracasso das últimas conversações para a reunificação entre a República de Chipre (membro da União Europeia) e a parte norte da ilha, sob ocupação turca, Guterres está em território cipriota naquela que é a primeira visita de um secretário-geral das Nações Unidas em 16 anos.

"No Chipre para manifestar o meu empenho em apoiar as comunidades cipriotas na procura por uma solução global e duradoura para a questão cipriota. (...) A ONU não pode impor a paz. Só os cipriotas, juntamente com os seus líderes, podem construí-la", afirmou Guterres.

A ONU mantém uma força na zona-tampão que separa as duas comunidades e tem procurado aproximar as partes, embora todas as anteriores tentativas de resolução tenham terminado sem acordo.