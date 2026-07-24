'Mais Concorrência' trouxe Autoridade da Concorrência ao Funchal

Realizou-se, hoje, na Sala da Assembleia Municipal, a sessão 'Mais Concorrência', organizada pela Autoridade da Concorrência, em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal.

A sessão contou com as intervenções do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e do presidente da Autoridade da Concorrência, Nuno Cunha Rodrigues.

Seguiu-se sessão de trabalho que visou dar a conhecer os benefícios da concorrência, abordando temas-chave como: Concorrência e Associações de Empresas; Acordos nos Mercados de Trabalho; Conluio na Contratação Pública; e Concorrência e Sustentabilidade.

Segundo nota à imprensa, a sessão incluiu a apresentação de exemplos práticos de infrações e riscos, contribuindo para esclarecer o papel da Autoridade da Concorrência na promoção do bem-estar dos consumidores.

Na sua intervenção, Jorge Carvalho realçou a importância desta sessão pela sua pedagogia e capacidade de "capacitar um conjunto de agentes, da nossa Região", sobre as diversas questões abordadas, bem como as funções da Autoridade da Concorrência.