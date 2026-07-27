Saiba o que hoje é notícia

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Faro, vão estar sob aviso amarelo até terça-feira devido ao calor, podendo as temperaturas atingir os 40 graus em Santarém, Beja e Évora, segundo o IPMA.

O alerta emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido às previsões de temperaturas máximas elevadas vigora entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de terça-feira.

A previsão aponta para a temperatura ultrapasse os 35 graus em vários distritos, com Santarém, Beja e Évora a tocarem os 40 graus celsius.

Nestes dois dias, Portugal continental está praticamente todo em perigo de incêndio máximo ou muito elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A escritora Lídia Jorge, Prémio Camões 2026, recebe o Prémio Estatal Austríaco de Literatura Europeia 2026, pelo conjunto da sua obra.

Atribuído pelo ministério austríaco da Cultura, o prémio tem um valor de 25 mil euros e é entregue à escritora numa cerimónia a decorrer hoje no âmbito do Festival de Salzburgo.

O ministro austríaco da Cultura, Andreas Babler, quando do anúncio da vencedora, considerou Lídia Jorge "uma das escritoras mais destacadas da literatura europeia contemporânea", que tem lutado, através da sua escrita, "numa forma altamente poética, pela igualdade dos povos", construindo uma "obra tão versátil e ramificada quanto significativos e omnipresentes são os seus temas".

Nascida há 79 anos em Boliqueime, no Algarve, Lídia Jorge estreou-se em 1980 com o romance "O Dia dos Prodígios". Recebeu vários prémios literários portugueses e internacionais, entre os quais o Prémio FIL de literatura em Línguas Românicas, de Guadalajara, em 2020. Este ano, o Governo português atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural. No ano passado, presidiu às comemorações do 10 de junho.

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O 5.º Cinalfama --- Festival Internacional de Cinema de Lisboa tem início, com a exibição do filme búlgaro "The Sinking of Sozopol", de Kostadin Bonev, integrado no ciclo dos melhores filmes já exibidos pelo festival.

Com sessões nas Escadinhas de São Miguel, ao ar livre, e no Museu do Fado, o festival tem por objetivo promover o encontro do público lisboeta com cineastas independentes de todo o mundo.

Além dos filmes a concurso, o festival tem como país convidado a Polónia, com uma noite dedicada à produção do país, e exibe trabalhos cinematográficos produzidos por crianças e jovens de agrupamentos escolares lisboetas, que tiveram como ponto de partida o bairro de Alfama.

Com produções vindas da Alemanha, Bélgica, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Egipto, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Líbano, Reino Unido, Roménia, entre outros países, o Cinalfama vai decorrer até dia 31, sexta-feira.

INTERNACIONAL

Os incêndios que devastaram regiões de Espanha e França durante o fim de semana continuam a mobilizar meios no terreno, mantendo em alerta as autoridades dos dois países.

Depois de ter estado durante o fim de semana em zonas afetadas pelos incêndios na região de Madrid e em Ávila, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vai visitar a zona afetada pelo incêndio florestal de Vall d'Uixó, em Castellón, na Comunidade Valenciana.

Já em França, após uma reunião da célula de crise agendada para hoje de manhã pelo Presidente francês Emmanuel Macron, o Governo irá encontra-se com caráter de urgência com profissionais dos setores do turismo, da energia, das telecomunicações e dos seguros.

Portugal tem equipas da proteção civil e aeronaves a ajudar no combate aos incêndios em Espanha e França que obrigaram à retirada de milhares de pessoas nos dois países.

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A Ucrânia pediu para hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para abordar os ataques russos contra navios de carga civis e o impacto das manobras da Rússia na segurança alimentar global.

"A Rússia está a manter a segurança alimentar global como refém. Pelo menos três navios de carga civis foram bombardeados pela Rússia nos últimos dias", afirmou, na passada quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha.

A própria Ucrânia intensificou os seus ataques a navios de carga que abastecem os portos russos do Mar Negro, reivindicando a responsabilidade por mais de uma centena de ataques com drones nas últimas semanas.

A Rússia e a Ucrânia estão entre os maiores exportadores mundiais de cereais e abastecem muitos países de África e da Ásia.