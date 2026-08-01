Incêndio no concelho de Gaia combatido por mais de 100 bombeiros em conclusão

O incêndio que deflagrou hoje à tarde numa zona de mato em Lever, freguesia de Vila Nova e Gaia (Porto), está em fase de conclusão e nunca houve casas em perigo, disse fonte oficial.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Região do Porto disse que o incêndio, que deflagrou pelas 15:13, entrou em fase de conclusão pelas 18:40.

Durante as operações de combate às chamas durante a tarde chegaram a estar 105 operacionais, 29 veículos e quatro meios aéreos.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, uma das corporações que esteve no local, disse que o incêndio se desenrolou sobretudo numa zona de mato, distante de habitações.