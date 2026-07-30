Gasóleo aumenta 8,4 cêntimos e já chega quase aos dois euros por litro

Os preços dos combustíveis voltam a sofrer um aumento significativo na próxima semana, com um litro de gasóleo a ficar quase 10 cêntimos mais caro do que um litro de gasolina.

Com a publicação da portaria que fixa as novas tarifas, o Governo Regional dá conta de que o preços máximos a praticar na Região, a partir das 00 horas da próxima segunda-feira, colocam o gasóleo rodoviário a custar 1,95 euros por litro; e a gasolina de 95 octanas a ser vendida a 1,88 euros cada litro.

Na prática, o Executivo madeirese, através de despacho conjunto das Secretarias Regionais da Economia e das Finanças, determinou um aumento de 8,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 2,9 cêntimos por litro na gasolina 95.

O gasóleo colorido e marcado passará a ser vendido a cerca de 1,49 euros cada litro, quando na semana em curso custa 1,41 euros por litro, traduzindo-se num aumento de 7,7 cêntimos.

Como referido, os novos preços entram em vigor a partir das 00 horas da próxima segunda-feira, dia 3 de Agosto. Por haver tolerância de ponto no dia de amanhã, o Governo Regional optou por publicar já hoje o diploma que fica o novo tarifário.