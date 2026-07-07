Funchal Jazz prossegue com André Santos, Alexandre Frazão e Madalena Caldeira

A 26.ª edição do Funchal Jazz prossegue hoje, 8 de Julho, com mais uma noite de concertos no Auditório do Jardim Municipal, reunindo em palco músicos de reconhecido talento e uma das jovens promessas madeirenses do jazz.

A programação arranca às 19h00 com a apresentação do novo projecto do madeirense André Santos e do luso-brasileiro Alexandre Frazão. Pelas 20h15, sobe ao palco a cantora madeirense Madalena Caldeira.

O Funchal Jazz decorre até ao próximo sábado, dia 11 de Julho, com um cartaz que reúne artistas nacionais e internacionais, afirmando-se como um dos principais festivais de jazz do país e um dos eventos culturais de referência na Região Autónoma da Madeira. As atuações realizam-se entre o Auditório do Jardim Municipal e o Parque de Santa Catarina, proporcionando ao público vários dias dedicados à música e à valorização do jazz nas suas diferentes expressões.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária N.º106

Assembleia Legislativa da Madeira

11h00 - 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil

Assembleia Legislativa da Madeira

14h30 - 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças

Assembleia Legislativa da Madeira

17h00 - Cerimónia de encerramento e entrega de prémios do 9.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup

Pavilhão da Escola Francisco Franco

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Julho, Dia Mundial da Alergia, Dia do Podologista e Dia Mundial da Alegria:

1497 - A armada de Vasco da Gama parte de Belém, em Lisboa, rumo à Índia. É composta pelas naus São Gabriel, comandada por Vasco da Gama, São Rafael comandada pelo seu irmão, Paulo da Gama, pela caravela Bérrio e uma nau de mantimentos. Vasco da Gama atinge Calecute a 20 de maio de 1498.

1621 - Nasce o escritor francês Jean de la Fontaine, autor das "Fábulas".

1964 - Inauguração do Aeroporto de Santa Catarina, em Santa Cruz, ilha da Madeira.

2003 - A sonda da agência especial norte-americana NASA Opportunity parte de Cabo Canaveral, na Florida, em direção ao planeta Marte.

2004 - A seleção portuguesa fica em 4.º lugar no Mundial de futebol ao perder com a seleção alemã por 3-1, em Estugarda, Alemanha.

2008 - O Parlamento Europeu aprova a inclusão, a partir de 2012, do setor da aviação no Comércio Europeu da Licenças de Emissão de gases poluentes, com salvaguardas para as regiões ultraperiféricas, como os Açores e a Madeira.

2012 - A seleção portuguesa é eliminada nas meias-finais do Europeu sub-19 de futebol feminino, ao perder com a Espanha por 1-0, em jogo disputado em Antalya, na Turquia.

2014 - O Brasil perde por 7-1 com a Alemanha, na meia-final do Mundial de Futebol, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

2023 - Morre, aos 90 anos, José Mattoso, historiador e ex-diretor da Torre do Tombo e presidente do Instituto Português de Arquivos, atuais Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, distinguido com o Prémio Pessoa em 1987. Autor de mais de 30 obras, com destaque para "Identificação de um País" (dois volumes), que lhe valeu o Prémio Alfredo Pimenta e o Prémio Ensaio do P.E.N. Clube, em 1986, e em 2012, publicou "Levantar o Céu -- Os Labirintos da Sabedoria", que lhe valeu o Prémio Árvore da Vida-Padre Manuel Antunes, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, da Igreja Católica. Em 1992, o Estado português condecorou-o com o grau de Grande Oficial da Ordem de Sant'Iago da Espada.

Pensamento do dia