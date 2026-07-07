Funchal Jazz prossegue com André Santos, Alexandre Frazão e Madalena Caldeira
Tome nota da agenda de hoje
Este é o centésimo nonagésimo dia do ano. Faltam 176 dias para o termo de 2026.
A 26.ª edição do Funchal Jazz prossegue hoje, 8 de Julho, com mais uma noite de concertos no Auditório do Jardim Municipal, reunindo em palco músicos de reconhecido talento e uma das jovens promessas madeirenses do jazz.
A programação arranca às 19h00 com a apresentação do novo projecto do madeirense André Santos e do luso-brasileiro Alexandre Frazão. Pelas 20h15, sobe ao palco a cantora madeirense Madalena Caldeira.
O Funchal Jazz decorre até ao próximo sábado, dia 11 de Julho, com um cartaz que reúne artistas nacionais e internacionais, afirmando-se como um dos principais festivais de jazz do país e um dos eventos culturais de referência na Região Autónoma da Madeira. As atuações realizam-se entre o Auditório do Jardim Municipal e o Parque de Santa Catarina, proporcionando ao público vários dias dedicados à música e à valorização do jazz nas suas diferentes expressões.
Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:
09h00 - Reunião
plenária N.º106
Assembleia Legislativa da Madeira
11h00 - 5.ª
Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil
Assembleia Legislativa da Madeira
14h30 - 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças
Assembleia Legislativa da Madeira
17h00 - Cerimónia de
encerramento e entrega de prémios do 9.º Torneio Internacional Funchal Futsal
Cup
Pavilhão da Escola Francisco Franco
Efemérides
Principais acontecimentos registados no dia 8 de Julho, Dia Mundial da Alergia, Dia do Podologista e Dia Mundial da Alegria:
1497 - A armada de Vasco da Gama parte de Belém, em Lisboa, rumo à Índia. É composta pelas naus São Gabriel, comandada por Vasco da Gama, São Rafael comandada pelo seu irmão, Paulo da Gama, pela caravela Bérrio e uma nau de mantimentos. Vasco da Gama atinge Calecute a 20 de maio de 1498.
1621 - Nasce o escritor francês Jean de la Fontaine, autor das "Fábulas".
1964 - Inauguração do Aeroporto de Santa Catarina, em Santa Cruz, ilha da Madeira.
2003 - A sonda da agência especial norte-americana NASA Opportunity parte de Cabo Canaveral, na Florida, em direção ao planeta Marte.
2004 - A seleção portuguesa fica em 4.º lugar no Mundial de futebol ao perder com a seleção alemã por 3-1, em Estugarda, Alemanha.
2008 - O Parlamento Europeu aprova a inclusão, a partir de 2012, do setor da aviação no Comércio Europeu da Licenças de Emissão de gases poluentes, com salvaguardas para as regiões ultraperiféricas, como os Açores e a Madeira.
2012 - A seleção portuguesa é eliminada nas meias-finais do Europeu sub-19 de futebol feminino, ao perder com a Espanha por 1-0, em jogo disputado em Antalya, na Turquia.
2014 - O Brasil perde por 7-1 com a Alemanha, na meia-final do Mundial de Futebol, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.
2023 - Morre, aos 90 anos, José Mattoso, historiador e ex-diretor da Torre do Tombo e presidente do Instituto Português de Arquivos, atuais Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, distinguido com o Prémio Pessoa em 1987. Autor de mais de 30 obras, com destaque para "Identificação de um País" (dois volumes), que lhe valeu o Prémio Alfredo Pimenta e o Prémio Ensaio do P.E.N. Clube, em 1986, e em 2012, publicou "Levantar o Céu -- Os Labirintos da Sabedoria", que lhe valeu o Prémio Árvore da Vida-Padre Manuel Antunes, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, da Igreja Católica. Em 1992, o Estado português condecorou-o com o grau de Grande Oficial da Ordem de Sant'Iago da Espada.
Pensamento do dia
"As pessoas paradas são perigosas". Jean de La Fontaine (1621-95), escritor francês