França vence Marrocos e é a primeira semi-finalista
A vice-campeã em título França qualificou-se hoje para as meias-finais do Mundial de futebol de 2026, ao vencer Marrocos, sobrevivente de África, por 2-0, no primeiro encontro dos 'quartos', disputado em Foxborough, nos Estados Unidos.
Kylian Mbappé, aos 60 minutos, para o seu oitavo golo na prova e 20.º em Mundiais, em 20 jogos, e o 'Bola de Ouro' Ousmane Dembélé, aos 66, apontaram os tentos dos gauleses, que já tinham batido os marroquinos por 2-0 nas 'meias' de 2022.
Nas meias-finais, na terça-feira, em Arlington, às 14:00 locais (20:00 em Lisboa), a França, pela oitava vez nesta fase, depois de 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 e 2022, vai defrontar o vencedor do embate de sexta-feira entre Espanha e Bélgica.