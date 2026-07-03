LON3R JOHNY leva Summer Opening ao rubro com recinto cheio

O cair da noite trouxe um dos momentos mais aguardados do segundo dia do Summer Opening. LON3R JOHNY subiu, esta sexta-feira, ao palco principal perante um recinto completamente composto, confirmando o crescente entusiasmo dos milhares de festivaleiros presentes no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Recebido com fortes aplausos, com uma temperatura já agradável e muitos telemóveis erguidos para registar o momento, o artista fez-se acompanhar pela energia do público desde os primeiros minutos da actuação.

O regresso de LON3R JOHNY à Madeira era um dos mais aguardados desta edição do festival, sobretudo depois do lançamento do seu mais recente trabalho, que trouxe novas músicas ao alinhamento apresentado no Summer Opening.

Paralelamente, no palco Azáfama Eletrónica, Lexander assume a animação da programação dedicada à música electrónica e acompanha a reta final de mais uma noite do festival.