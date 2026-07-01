A 12.ª edição do Summer Opening arranca hoje, no Parque de Santa Catarina, prometendo aquela que poderá ser a maior edição de sempre do festival. A organização revelou já ter garantidas mais de 18 mil entradas para os três dias do evento.

O primeiro dia do festival é hoje e ficará marcado pelas actuações de Orochi, Danni Gato, MC Jacaré e Corvo, num alinhamento que inclui ainda Décio, Kiko Is Hot, Dany Love e Santiago Veloso.

Amanhã, sexta-feira, sobem ao palco Matuê, Lon3r Johny, Chico da Tina e Blanko, aos quais se juntam Von Di, Más Influências, Lexander e Hipopótimo.

O encerramento, no sábado, 4 de Julho, contará com Pedro Sampaio, um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade, além do projecto 'I Love Reggaeton', Zarko e Beatriz Abrunhosa. O cartaz completa-se com as actuações de Shaka Lion, Saint Caboclo, Mahdi e Cgentil.

Mas há mais na agenda desta quinta-feira, 2 de Julho

09h00 - Debate potestativo intitulado 'Autonomia e Revisão Constitucional', requerido pelo JPP

09h00 às 18h00 - 'AuxDefense 2026 –5.º Conferência Mundial sobre Materiais Avançados para a Defesa', organizada pela Universidade do Minho, Fibrenamics e Sciencentris e promovida pelo Ministério da Defesa Nacional - 1-3 de Julho, no Vida Mar Resort Hotel

09h00 - Reunião da Câmara Municipal do Funchal, com as habituações declarações ao meio-dia

10h15 - Tomada de posse da Mesa da Secção da Marítima Turística da ACIF-CCIM (2026-2029), na Rua dos Aranhas nº 26

11h00 - José Manuel Rodrigues preside à cerimónia de assinatura do Contrato-Programa entre a Direção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade (DRCIS) e a Madeira Friends International Community Association (MFICA), no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira

11h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Farol do Talento, Lda, localizada na Rua de São João 2 B R/C, Funchal

15h00 às 19h00 - O deputado do PCP no Parlamento Europeu, João Oliveira, visita a Madeira (2-3 de Julho)

Programa:

15h00 – Reunião com a Direcção do Instituto de Habitação da Madeira

16h30 – Reunião com a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira

19h00 – Debate público: 'A resposta à crise da habitação e o papel da habitação pública?', no auditório do Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira

18h00 - Nuno Maciel preside ao aniversário da freguesia da Tabua, na antiga Escola da Bica de Pau

18h30 - Rubina Leal preside à conferência 'Portugal Coeso: o papel estratégico das autonomias regionais', uma iniciativa promovida pelo Grémio Literário e a Diário de Bordo Editores, em Lisboa

19h30 - Cerimónia de Abertura da edição Selections 2026 do Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol, no Sport's Bar (Piso 1) do Estádio da Madeira

00h00 - Portugal VS Cróacia

Principais acontecimentos registados no dia 02 de julho, Dia da Polícia de Segurança Pública (PSP):

1542 - O primeiro colégio da Companhia de Jesus em Portugal é fundado, em Coimbra, pelo padre Simão Rodrigues.

1678 - O capitão inglês Thomas Savery regista a patente do primeiro modelo da máquina a vapor.

1714 -- Nasce o compositor alemão Christoph Willibald Gluck, reformador da ópera, autor de "Alceste" e "Orfeo ed Euridice".

1776 - O Congresso Continental Americano, reunido em Filadélfia, aprova a resolução para a independência das colónias britânicas da América do Norte. A declaração é assinada dois dias depois.

1778 -- Morre, com 66 anos, Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor e teórico político francês de origem suíça, autor de "O Contrato Social".

1867 -- O Rei D. Luis faz publicar a Lei que cria o Corpo de Polícia Civil, na base da PSP.

1877 -- Nasce o escritor alemão Hermann Hesse, Prémio Nobel da Literatura em 1946, autor de "O Lobo das Estepes" e "Sidhartha".

1900 - Voo experimental do primeiro dirigível LZ-1, construído pelo alemão Ferdinand Von Zeppelin, no Lago Constança, perto de Friedrichshafen, Alemanha.

1917 - A Ford produz o primeiro camião.

1932 -- Morre, com 42 anos, D. Manuel II, último rei de Portugal, sem sucessor indicado.

1937 -- Morre, com 39 anos, a aviadora norte-americana Amélia Earhart, perto da Ilha Howland, Oceano Pacífico central, na primeira tentativa de volta ao mundo de avião.

1940 -- II Guerra Mundial. O Governo colaboracionista francês instala-se em Vichy.

1947 -- A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) recusa o Plano Marshall de apoio à reconstrução europeia no pós-guerra.

- Cai um objeto voador não identificado sobre a base aérea norte-americana de Roswell, Novo México, mais tarde identificado como restos de um balão meteorológico.

1961 -- Morre, com 62 anos, o escritor norte-americano Ernest Miller Hemingway, Nobel da Literatura em 1954, autor de "o Velho e o Mar" e "Por Quem os Sinos Dobram".

1964 -- O Presidente norte-americano, Lyndon Baines Johnson, promulga a Lei dos Direitos Civis, que proíbe a segregação racial ainda em vigor em vários Estados norte-americanos.

1966 -- Os restos mortais do padre Bartolomeu de Gusmão, inventor da Passarola, são trasladados de Espanha para o Brasil.

- É inaugurado o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, instituição na área da medicina física de reabilitação, com a presença do Presidente da República, Almirante Américo Tomás.

1969 -- O bispo do Porto António Ferreira Gomes regressa a Portugal, depois de 10 anos de exílio. A PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) irá mantê-lo sob vigilância até 1974.

1977 -- Morre, com 78 anos, o escritor e critico norte-americano de origem russa Vladimir Vladimirovich Nabokov, autor de "Lolita" e "Ada".

1984 -- O atleta Fernando Mamede bate, em Estocolmo, o recorde do mundo dos 10.000 metros, com 27m13s, batendo a marca estabelecida 10 anos antes.

1988 - A 19.ª conferência nacional do Partido Comunista da URSS aprova as bases para a criação de um sistema presidencial.

1989 -- O Acácio da Silva vence a primeira etapa da Volta a França em bicicleta, tornando-se no primeiro português a liderar a corrida até à quinta etapa.

1991 -- O Iraque destrói mísseis balísticos, sob a orientação das Nações Unidas (ONU).

1994 - Os Estados Unidos e o Vietname iniciam contactos, em Hanoi, para o resgate dos 2331 soldados norte-americanos desaparecidos durante a guerra.

1997 -- Morre, com 89 anos, o ator norte-americano James Maitland Stewart, protagonista de "Peço a Palavra".

1999 - O astrónomo português João Farinha Alves obtém dados únicos sobre a nuvem escura Banard 68, na observação dos estágios iniciais da formação de estrelas, com os novos instrumentos do ESO (European Southern Observatory, na Alemanha).

2000 -- O candidato do Partido de Ação Nacional (PAN, Conservador) do México, Vicente Fox, vence as eleições presidenciais, pondo fim a 71 anos de hegemonia do Partido Revolucionário Institucional.

- A França conquista o seu 2.º título europeu de futebol, ao vencer, na final, a Itália por 2--1, em Roterdão, na Holanda.

2001 - Um doente cardíaco norte-americano recebe o primeiro coração artificial totalmente mecânico, que consiste numa bomba de titânio e plástico. A operação é dirigida pelos médicos Laman Gray e Robert Dowling, no Hospital judeu de Louisville (Kentucky), Estados Unidos.

2003 - É aprovada a Lei de Bases da Educação que aumenta de nove para 12 anos o ensino obrigatório e a gestão profissional das escolas.

2004 -- Morre, com 84 anos, a escritora e poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen. Prémio Camões em 1999.

- A paisagem de cultura da vinha, na Ilha do Pico, Açores, é declarada Património Mundial, após a aprovação da candidatura pela agência das Nações Unidas UNESCO, em Suzhou, Japão.

2005 -- Tem início uma série de espetáculos integrados no Live 8, concerto organizado pelo músico e ativista irlandês Bob Geldof, contra a pobreza em África, em 10 palcos em torno do Globo.

- Morre, com 89 anos, Ernest Lehman, dramaturgo norte-americano, autor do argumento de "Intriga Internacional", de Alfred Hitchcock (1899-1980).

2006 - O Movimento para o Socialismo do Presidente boliviano Evo Morales, vence as eleições para a Assembleia Constituinte, sem maioria.

- A aviação israelita bombardeia o gabinete do primeiro-ministro palestiniano Ismail Haniyeh, em Gaza.

- Morre, com 93 anos, Lucinda Alves Viana Martins, a primeira mulher autarca depois de 25 de Abril de 1974, quando assume a presidência da Junta de Freguesia de Formariz, Paredes de Coura.

2007 -- Morre, com 78 anos, a cantora lírica norte-americana Beverly Sills.

2008 - O exército colombiano liberta a antiga candidata presidencial Ingrid Betancourt, três norte-americanos e 11 militares sequestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). O luso-americano Marc Gonçalves, refém das FARC desde fevereiro de 2003, é um dos libertados.

2010 - Morre, com 67 anos, Félix Pons, advogado, figura destacada do PSOE, presidente do Congresso (1986/1996) e ministro espanhol da Administração Interna (1985).

- Morre, com 56 anos, Mahfoud Ali Beiba, secretário-geral adjunto da Frente Polisário e presidente do Parlamento saaraui.

2011 -- Morre, com 81 anos, o senador e ex-Presidente da República do Brasil Itamar Franco.

2013 - O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, apresenta o seu pedido de demissão ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que não aceita a demissão de Paulo Portas e acrescenta que quer esclarecer as condições de apoio político ao Governo de coligação com o CDS-PP.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá posse à nova ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Albuquerque, e a cinco secretários de Estado.

- João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, é condenado a 10 anos de prisão efetiva pelos crimes de apropriação indevida de mais de quatro milhões de euros do Benfica, branqueamento de capitais, abuso de confiança e falsificação de documento.

2015 - É preso o ex-diretor da área internacional da companhia estatal brasileira Petrobras Jorge Zelada. Autoridades do Principado de Mónaco bloquearam 10 milhões de euros do ex-diretor.

2016 - O atleta José Ramalho sagra-se campeão europeu de maratonas pela terceira vez consecutiva, ao vencer a prova de K1 nos campeonatos que estão a decorrer em Pontevedra, em Espanha.

- Morre, com 85 anos, Michel Rocard, antigo primeiro-ministro francês.

- Morre, com 87 anos, o jornalista judeu romeno Elie Wiesel, Eliézer Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração nazis, Prémio Nobel da Paz em 1986.

- Morre, com 77 anos, Michael Cimino, cineasta norte-americano que venceu o Óscar de Melhor Realizador por "O caçador" (1978).

- Morre, com 91 anos, o ator Camilo de Oliveira.

2017 - Forças de combate sírias apoiadas pelos Estados Unidos entram pela primeira vez na cidade de Raqa, capital do autoproclamado Estado Islâmico.

2019 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia escolhem a alemã Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão Europeia, o primeiro-ministro belga, Charles Michel, para a presidência do Conselho Europeu, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, para alto representante da UE para a Política Externa e a francesa Christine Lagarde para o Banco Central Europeu.

- Morre, com 94 anos, Lee Lacocca, Lido Anthony Iacocca, engenheiro e empresário norte-americano, criador do mítico Ford Mustang e presidente da Chrysler Corporation.

2020 -- O ministro das Finanças anuncia que o Governo chegou a acordo com os acionistas privados da TAP, passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea por 55 milhões de euros.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma do Governo que nacionaliza a empresa Efacec, justificando a decisão, entre outras razões, pela "natureza transitória da intervenção".

- Morre, com 70 anos, António Morgadinho, cônsul honorário de Portugal em Cabinda, Angola.

2021 - A Câmara Municipal de Lisboa aprova, por maioria, a exoneração do encarregado de proteção de dados do município e coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano, na sequência dos casos de divulgação de dados pessoais de ativistas enviados às embaixadas de alguns países.

- O juiz Carlos Alexandre aplica uma caução de cinco milhões de euros como medida de coação ao empresário Joe Berardo e de um milhão ao seu advogado André Luiz Gomes, ambos arguidos no processo Caixa Geral de Depósitos.

2022 - O atleta João Coelho consegue a medalha de ouro dos 400 metros dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia, ao correr a final da distância em 45,41, novo recorde pessoal.

- A nadadora Camila Rebelo é medalha de ouro nos 200 metros costas dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia, ao nadar a distância na final em 2.10,41 minutos.

- A atleta Cátia Azevedo é medalha de ouro nos 400 metros, com a melhor marca pessoal da época na distância, 51,24 segundos, conseguindo o quinto primeiro lugar para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia.

- O atleta Leandro Ramos conquista a medalha de ouro no lançamento do dardo dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia, com um lançamento de 82,23 metros, o quarto primeiro lugar do dia para a missão portuguesa.

2023 - A equipa masculina de fosso olímpico conquista a medalha de bronze nos Jogos Europeus Cracóvia2023, com João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria a somarem o 16.º pódio da missão em Wroclaw, na Polónia.

2024 -- Morre, com 93 anos, Franco Charais, Capitão de Abril, tenente-general que teve um papel decisivo na libertação dos presos do forte de Caxias "ignorando as ordens do general Spínola". Colaborou na redação do programa do Movimento das Forças Armadas (MFA), base ideológica da revolução e, entre 1974 e 1982, integrou a Comissão Coordenadora do MFA, Conselho de Estado, Conselho de Revolução e comandou a Região Militar do Centro.

2025 - O Governo norte-americano anuncia o fim das operações da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), criada em 1961 pelo Presidente John F. Kennedy (1919-1963) como forma pacífica de promover a segurança nacional dos EUA - afetando dezenas de países que dependem desta assistência.

Pensamento do dia