Funchal Jazz prossegue com segundo dia dedicado aos jovens talentos

O Funchal Jazz entrou esta terça-feira no segundo dia da sua 26.ª edição, mantendo o foco na valorização dos jovens músicos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. O Auditório do Jardim Municipal voltou a receber as apresentações dos finalistas da instituição, numa iniciativa que integra a programação do festival e destaca o trabalho desenvolvido pelos novos talentos.

A 26.ª edição do Funchal Jazz decorre até 11 de Julho, numa organização da Câmara Municipal do Funchal, repartindo a programação entre o Jardim Municipal e o Parque de Santa Catarina.

Além das apresentações dos finalistas, a iniciativa inclui concertos gratuitos, actividades de formação e actuações de rua, preparando o arranque dos espectáculos principais, que decorrem entre quinta-feira e sábado, de 9 a 11 de Julho, no Parque de Santa Catarina, com a participação de músicos nacionais e internacionais.

Veja os momentos captados pelo fotojornalista da ASPRESS, Rui Silva