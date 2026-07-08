Funchal Jazz com concerto gratuito hoje no Jardim Municipal
O Auditório do Jardim Municipal do Funchal acolheu ontem mais uma sessão do Funchal Jazz 2026, com a actuação dos finalistas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Esta quarta-feira os concertos continuam, a partir das 19 horas, com entrada livre.
Andreia Correia , 07 Julho 2026 - 19:34
Na sessão de hoje, tocam André Santos & Alexandre Frazão e ainda Madalena Caldeira Quinteto.
Funchal Jazz prossegue com André Santos, Alexandre Frazão e Madalena Caldeira
Tome nota da agenda de hoje
Andreia Correia , 08 Julho 2026 - 07:07
Em nota enviada, a autarquia do Funchal refere que depois destes três dias de concertos no Auditório do Jardim Municipal, o Funchal Jazz 2026 passa para o Parque de Santa Catarina, esta quinta-feira, com dois concertos diários, a partir das 21:30, sendo de destacar que começam com os vibrafonistas Duarte Ventura, uma das grandes promessas nacionais, mais o norte-americano Joel Ross.
No dia seguinte será a vez de Immanuel Wilkins e o projecto liderado por Antonio Faraò, para terminar, na noite de sábado, com Ledisi e Jason Moran, com a Orquestra de Jazz do Funchal, num tributo a Duke Ellington.