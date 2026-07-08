Fotos ilustram o 3.° e último dia de concertos de jazz no Jardim Municipal

O Jardim Municipal do Funchal voltou a receber, ao final da tarde de hoje, uma forte afluência de público para mais uma sessão do Funchal Jazz.

Com as bancadas praticamente preenchidas e muitos espectadores espalhados pelos espaços envolventes, o ambiente tem sido marcado pela tranquilidade e pela atenção do público às actuações, num cenário que voltou a colocar o jazz em destaque no centro do Funchal.

O festival prossegue esta noite com os concertos de André Santos & Alexandre Frazão e ainda Madalena Caldeira Quinteto.

A partir de amanhã, o Funchal Jazz transfere-se para o Parque de Santa Catarina, com dois concertos diários, a partir das 21:30, sendo de destacar que começam com os vibrafonistas Duarte Ventura, uma das grandes promessas nacionais, mais o norte-americano Joel Ross.

No dia seguinte será a vez de Immanuel Wilkins e o projecto liderado por Antonio Faraò, para terminar, na noite de sábado, com Ledisi e Jason Moran, com a Orquestra de Jazz do Funchal, num tributo a Duke Ellington.