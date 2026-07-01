Madeira celebra-se em música no Parque de Santa Catarina

O Parque de Santa Catarina está, esta noite, repleto para o Concerto Comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, num ambiente de grande simbolismo, convívio e celebração da identidade insular.

Centenas de pessoas encheram o anfiteatro natural do parque para assistir ao espectáculo promovido pelo Governo Regional, que conta com a actuação da Orquestra Clássica da Madeira, sob direcção musical do maestro Luís Andrade e direcção artística de Norberto Gomes. Entre o público marcam presença diversas entidades oficiais, num concerto que assinala um dos momentos culturais mais emblemáticos das comemorações do dia 1 de Julho e que reúne madeirenses, visitantes e representantes da diáspora em torno da música.

Em palco, a soprano lituana Viktorija Miškūnaitė, o tenor madeirense Alberto Sousa e alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira dão voz a um repertório que percorre alguns dos mais célebres temas da música clássica e cinematográfica, com obras de Giuseppe Verdi, Ennio Morricone e Andrew Lloyd Webber.

Ao longo da noite, a qualidade interpretativa dos músicos tem sido acompanhada por fortes aplausos de um público que praticamente esgotou o espaço e criou uma atmosfera de festa e de valorização da cultura regional.

Integrado nas celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, o concerto pretende homenagear a história, a cultura e as comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, encerrando o feriado regional com um espectáculo de elevada qualidade artística num dos cenários mais emblemáticos da cidade do Funchal.