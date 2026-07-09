Vai faltar água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito de trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, irão ocorrer interrupções no abastecimento de água potável conforme segue:

Câmara de Lobos:

Entre as 09h30 e as 12h30 do dia 14/07/2026, na freguesia de Câmara de Lobos nas zonas da Palmeira, Palmeira de Baixo e Torre.

Acrescenta, ainda, que a entidade "empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados."