Câmara de Lobos apoia participação de 8 alunos na Universidade Júnior 2026

O Município de Câmara de Lobos vai apoiar a participação de 8 alunos do concelho na 20.ª edição da Universidade Júnior, projecto de cursos de Verão promovido pela Universidade do Porto, que decorre entre os dias 13 e 17 de Julho.

Os alunos foram seleccionados pelo seu mérito e desempenho escolar, representando quatro estabelecimentos de ensino do concelho: Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António e Curral das Freiras (alunos residentes no Curral das Freiras), Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, com dois alunos de cada escola.

A autarquia assegura todas as despesas de deslocação, alimentação e estadia, garantindo as condições necessárias para que estes jovens possam viver esta experiência educativa fora da Região.

A vereadora com o pelouro da Educação, Sónia Brazão, destaca que esta é "uma oportunidade única e muito especial para os alunos, que terão a possibilidade de contactar de perto com o ambiente académico, conhecer novas áreas do conhecimento e viver uma experiência diferente, enriquecedora e importante para o seu percurso".

Também o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, sublinhou o orgulho do Município nestes jovens, referindo que "é motivo de grande satisfação termos alunos tão dedicados, empenhados e com vontade de ir mais longe". O autarca acrescenta que "cabe à Câmara Municipal continuar a criar oportunidades que valorizem o mérito escolar e contribuam para abrir novos horizontes aos alunos do concelho".

A Universidade Júnior, promovida pela Universidade do Porto, é um dos maiores programas nacionais de iniciação ao ambiente universitário, proporcionando aos jovens participantes o contacto com diferentes áreas científicas, culturais e académicas, num contexto de aprendizagem e descoberta. Com este apoio, o Município de Câmara de Lobos reforça a sua aposta na educação e na valorização do mérito dos jovens do concelho.