Viatura consumida pelas chamas em Câmara de Lobos

Uma viatura foi destruída por um incêndio na noite de ontem, no Parque Empresarial do Garachico, em Câmara de Lobos.

Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta foi dado pelas 23h30, tendo mobilizado os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para o local. À chegada dos operacionais, a viatura encontrava-se já completamente consumida pelas chamas, tendo os bombeiros procedido à extinção do incêndio e às operações de rescaldo.

Não há registo de feridos e, para já, desconhecem-se as causas que estiveram na origem do fogo. A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.