JSD de Câmara de Lobos promove debate sobre gestão do território e sustentabilidade

A concelhia da JSD de Câmara de Lobos promoveu, na quinta-feira, uma conferência dedicada à gestão do território e da paisagem, numa iniciativa que contou com a participação do director regional do Ordenamento do Território, Ilídio Sousa.

A sessão, subordinada ao tema “A Gestão do Território e da Paisagem: Contributos para a Sustentabilidade e Desenvolvimento”, decorreu na sede do PSD de Câmara de Lobos e reuniu jovens para uma reflexão sobre o ordenamento do território e os desafios associados à sustentabilidade.

Citada em comunicado, a presidente da JSD de Câmara de Lobos, Licínia Jesus, destacou a importância da avaliação e monitorização do território antes e após a construção, sublinhando igualmente o papel da paisagem na qualidade de vida das populações.

Segundo a dirigente, a iniciativa permitiu aos participantes aprofundar conhecimentos sobre o território regional, as suas limitações e as ferramentas disponíveis para a consulta de informação nesta área.

Durante a intervenção, Ilídio Sousa defendeu que uma organização territorial eficiente deve conciliar sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. O responsável destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Direcção Regional do Ordenamento do Território através da plataforma BUPi, destinada à identificação de prédios rústicos e mistos, incluindo em zonas sem cadastro predial.

Em nota de imprensa, a JSD considera que o desenvolvimento sustentável é um elemento fundamental para o planeamento de cidades funcionais, saudáveis e seguras, apontando benefícios como o aumento das áreas verdes, a melhoria dos transportes públicos, a redução da poluição e uma gestão mais responsável dos recursos naturais.

A iniciativa terminou com uma componente prática, que permitiu aos participantes conhecer o funcionamento de plataformas ligadas ao ordenamento do território e às actualizações cadastrais.