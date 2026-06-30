'Há Banda na Baía' valoriza tradição filarmónica de Câmara de Lobos

O Município de Câmara de Lobos promove, entre os meses de Julho e Setembro, a iniciativa 'Há Banda na Baía', um ciclo de axtuações dedicado à valorização da tradição filarmónica do concelho, integrado no 'Itinerante - Projeto de Descentralização Cultural'.

A iniciativa vai contar com a participação das quatro bandas filarmónicas do concelho: a Banda Municipal de Câmara de Lobos - Filarmónica do Recreio dos Lavradores, a Banda Recreio Camponês, a Banda Orquestral de Câmara de Lobos “Os Infantes” e a Banda Filarmónica Aliança Velha.

As actuações, segundo refere uma nota enviada pela autarquia, vão ter início com uma arruada a partir da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, culminando num pequeno concerto no Largo da Capela de Nossa Senhora da Conceição, junto à baía, que promete proporcionar momentos de convívio, animação e celebração da música filarmónica num dos espaços mais emblemáticos da cidade.

O ciclo decorre sempre às 20h30, com a primeira actuação marcada para o dia 3 de Julho, pela Banda Municipal de Câmara de Lobos - Filarmónica do Recreio dos Lavradores. Seguem-se, a 24 de julho, a Banda Recreio Camponês; a 21 de agosto, a Banda Orquestral de Câmara de Lobos “Os Infantes”; e, a 18 de Setembro, a Banda Filarmónica Aliança Velha.

Mais do que um conjunto de concertos, 'Há Banda na Baía' pretende afirmar-se como uma celebração da identidade cultural e do património musical de Câmara de Lobos, reconhecendo o papel histórico das filarmónicas na formação cultural, social e comunitária do concelho.

A iniciativa insere-se no 'Itinerante - Projecto de Descentralização Cultural', uma estratégia municipal que tem como objectivo aproximar a cultura das populações, promover o acesso livre e equitativo à programação cultural e valorizar as freguesias enquanto espaços ativos de criação, participação e fruição cultural.

Através deste projecto, o Município de Câmara de Lobos reforça a aposta numa programação cultural de proximidade, diversificada e de qualidade, levando diferentes iniciativas às cinco freguesias do concelho e contribuindo para uma maior coesão territorial e participação da população.