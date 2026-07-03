Vai faltar água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito de trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, irão ocorrer interrupções no abastecimento de água potável conforme segue:

Câmara de Lobos:

Entre as 10 e as 12 horas do dia 7 de Julho, na freguesia de Câmara de Lobos nas zonas da Palmeira, Palmeira de Baixo e Torre.