PS exige acção de combate às pragas de ratos no Funchal

O Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal apresentou, na reunião camarária de hoje, no período antes da ordem do dia, uma proposta de recomendação ao executivo para que implemente, com urgência, um plano municipal de combate aos roedores.

Citado em nota à imprensa, Rui Caetano diz que se trata de uma iniciativa que tem em vista proteger a saúde pública, face ao aumento da praga de ratos na cidade, situação que evidencia a “clara inércia” quer do Governo Regional, quer da autarquia perante este flagelo que afeta diariamente a população.

“O aumento galopante desta praga de ratos constitui a prova inequívoca de que a distribuição de raticida em época de eleições, feita sem critério, avulso e sem qualquer tipo de estratégia, não resolveu o problema estrutural que a cidade enfrenta, servindo apenas como uma medida paliativa e inconsequente”. Rui Caetano

A justificar a acção urgente, o PS diz ter recebido inúmeras queixas da população, com especial incidência nos comerciantes do centro do Funchal e nos agricultores, que veem a sua atividade e o seu bem-estar seriamente afetados por esta praga. “Mais do que um problema estético ou material, esta é uma questão de saúde pública prioritária, dado o risco acrescido de transmissão de doenças perigosas associadas à presença destes animais”, alertou.

A finalizar, a recomendação agora apresentada apela a que a autarquia assuma o protagonismo e implemente uma estratégia municipal de combate aos roedores, a qual deve ser articulada, estruturada e devidamente planificada, funcionando em estreita coordenação com as diversas entidades públicas e privadas.