Cor e tradição ‘marcharam’ em Câmara de Lobos

As marchas populares voltaram a assumir um lugar de destaque nas Festas de São Pedro de Câmara de Lobos, numa das noites mais aguardadas das festividades. O desfile levou à ruas centenas de participantes, trajados a rigor, num espectáculo marcado pela música, pelas coreografias, pelas cores e pela celebração das tradições populares.

As marchas, realizadas hoje, foram um dos pontos altos das festas em honra de São Pedro, atraindo milhares de residentes e visitantes ao centro da cidade para assistir ao desfile dos diferentes grupos, que apresentaram temas, figurinos e coreografias preparados ao longo de vários meses.

A programação deste dia iniciou-se ao meio-dia, com a actuação da Banda Aliança Velha. Pelas 16h00, realizaram-se as tradicionais romagens, acompanhadas pela Banda Orquestral ‘Os Infantes’, seguindo-se, às 17h00, a actuação do grupo Amigos da Gaita.

O programa religioso teve lugar às 19h30, com a celebração da Missa da Vigília de São Pedro, antecedendo o início das marchas populares.

Depois do desfile, a animação continua com o espectáculo de Vasco Freitas, num tributo a Tony Carreira. À meia-noite realiza-se o tradicional espectáculo pirotécnico, um dos momentos mais emblemáticos das festividades, seguindo-se actuação de João Vinagre, que prolongará a animação pela noite dentro.

As Festas de São Pedro decorrem até ao próximo dia 1 de Julho.