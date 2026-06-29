Jovens da Escola do Estreito de Câmara de Lobos na final da 'Apps for Good'

A 12.ª Edição do 'Apps for Good', programa educativo tecnológico promovido pelo CDI Portugal, realizou o seu Encontro Regional na Madeira para reunir projectos desenvolvidos por alunos e professores que mostram como a tecnologia pode ser usada para transformar comunidades e responder a problemas reais e apurar o grande vencedor que irá disputar a final da 'Apps for Good', no próximo dia 18 de Setembro no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa.

A concurso estiveram cinco projectos de três escolas da Região Autónoma da Madeira — Escola Básica 23 do Estreito de Câmara de Lobos, Escola Básica 23 Torre e Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia — todos alinhados com diferentes Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, em áreas como saúde, educação, trabalho digno, sustentabilidade urbana e proteção ambiental.

O projecto vencedor, da Escola Básica 2/3 do Estreito de Câmara de Lobos é revelador da capacidade dos jovens para identificar desafios concretos nas suas comunidades e propor soluções digitais com impacto social, ambiental e educativo:

'ECOBinGO!' - é uma ferramenta interativa para ajudar as pessoas a reciclarem corretamente e a cuidar do ambiente. Ensina como separar resíduos e identifica os ecopontos adequados, além de disponibilizar um mapa com a localização dos ecopontos mais próximos. A solução tecnológica também informa sobre os horários de recolha de lixo em diferentes concelhos da Madeira. Outro recurso importante é a possibilidade de reportar problemas, como lixo nas ruas ou contentores danificados.

Os projectos foram avaliados por um painel de jurados após uma apresentação e pitch de cada equipa. O projecto 'ECOBinGO' dos alunos Raquel e Lucas da Escola Básica 2/3 do Estreito da Câmara de Lobos, vai agora representar a Madeira na final do Apps for Good em setembro onde serão celebradas as melhores soluções tecnológicas desenvolvidas ao longo do ano letivo pelos alunos de escolas de todo o país.

O 'Apps for Good', que está na sua 12.ª Edição, desafia alunos do 5.º ao 12.º ano e professores de escolas públicas e privadas a desenvolverem, em equipa e ao longo de um ano letivo, aplicações para smartphone ou tablet que respondam a desafios concretos das suas comunidades. O programa tem uma ligação direta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao capacitar os jovens para criarem soluções tecnológicas orientadas para problemas reais da sociedade e do ambiente. Mais do que ensinar tecnologia, o 'Apps for Good' promove competências como pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipa, comunicação, cidadania ativa e empreendedorismo.