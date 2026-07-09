Governo investe no espaço público com câmaras

Miguel Albuquerque garantiu hoje que a Madeira não tem turismo a mais. “Isso são tudo disparates que se vão dizendo”, afirmou o Presidente do Governo. “É preciso é o turismo ser organizado e estar adequado àquilo que são os nossos objectivos: melhor produto, melhor serviço, preço mais alto”, disse ao final da manhã na intervenção na cerimónia de entrega dos prémios Green Key, na Quinta Magnólia. O líder do Executivo afirmou que o esfoço abrange também os espaços públicos e está a envolver as câmaras municipais.

A Região não pretende nem pode, assumiu, ter turismo qualificado, mas pretende ter um turismo mais rentável e com melhor distribuição de valor, para maiores ganhos, assumiu perante dezenas de hoteleiros. Munido de números, apresentou os dados da evolução do turismo nos últimos dez anos, entre 2015 e 2025, sendo que 2026 continua a subir, revelou. Nessa década, a Madeira passou de 1,3 para 2,4 milhões de hóspedes; de 7 para 12,7 milhões de dormidas; os proveitos aumentaram 170%; o preço médio por quarto duplicou; e a receita por quarto disponível (REVPAR), triplicou. “Significa que esta ideia de nós conseguirmos, sem massificar o nosso destino, termos melhor produto com melhor preço beneficia toda a gente”, afirmou.

Olhando para a frente, diz que o esforço actual é nos espaços públicos, e disse que está em articulação com as câmaras municipais no sentido de ter jardins cuidados, esplanadas bem arranjadas e espaços públicos organizados. Albuquerque esclarece que todo o espaço público é para usos dos visitantes. “Aqui não há guetos turísticos”, deixou claro.

Frisou ainda o trabalho que está a ser feito nas levadas e pontos de maior interesse turístico no sentido de descongestionar e valorizar, com parqueamento, veredas e levadas pagas. “É preciso manter esses espaços, limpá-los e ter infra-estruturas de apoio para quem usufrui”. O mesmo caminho será feito nos bens culturais. “A adequação do preço àquilo que nós oferecemos. Nós não podemos oferecer preços baixos para infra-estrutura que tenham grande categoria na sua oferta e que exijam manutenção permanente”.

Albuquerque reconhece que é um trabalho que leva algum tempo, mas que está planeado e vai ser concretizado, afirmou.

Ontem foram premiados 79 grupos e hotéis com o Green Key, prémio que atesta o compromisso com a sustentabilidade. Na cerimónia participaram representantes de unidades hoteleiras nacionais e regionais.

Nos premiados estão o Grupo Pestana lidera com 15 unidades certificadas: Pestana Carlton Madeira Hotel, Pestana Casino Park Hotel, Pestana Casino Studios, Pestana Churchill Bay, Pestana CR7, Pestana Fisherman Village, Pestana Grand Premium Ocean Resort, Pestana Miramar Aparthotel, Pestana Ocean Bay All Inclusive Resort, Pestana Vila Lido, Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort, Pestana Promenade Ocean Resort Hotel, Pestana Quinta do Arco Nature & Rose Garden, Pestana Royal Premium All Inclusive Ocean & Spa Resort e Pestana Village Garden Resort.

Foram igualmente distinguidas duas unidades do Grupo Cardoso (Hotel Alto Lido e Hotel Baía Azul); quatro do Grupo Dorisol (Buganvília Studio Hotel, Mimosa Studio Hotel, Estrelícia Hotel e Flora Sol Residence Hotel); três do Grupo Enotel (Enotel Magnólia, Enotel Sunset Bay e Enotel Santo da Serra); três do Grupo Galo Resort Hotels (Sentido Galosol, Sentido Galomar e Alpino Atlântico Ayurveda); sete do Grupo PortoBay (Hotel Porto Santa Maria, Hotel Porto Mare, Hotel Porto Bay Serra Golf, The Cliff Bay Hotel, Les Suites at The Cliff Bay, The Residence Porto Mare e Suite Hotel Eden Mar); três do Grupo Roca Mar Lido Resorts (Hotel Roca Mar, Hotel Cais da Oliveira e Hotel Royal Orchid); três do Grupo Aqua Natura (Aqua Natura Bay, Aqua Natura Madeira Hotel e Studios by Aqua Natura Hotels); duas do Grupo The Views (The Views Baía e The Views Oásis); quatro do Grupo Vila Baleira (Hotel Vila Baleira Porto Santo, Vila Baleira Suites, Vila Baleira Funchal e Vila Baleira Village); duas do Grupo Dom Pedro (Dom Pedro Garajau Apartment Hotel & Nature e Dom Pedro Madeira Ocean Beach Hotel); e duas do Grupo Savoy Signature (Hotel Next e Hotel Savoy Calheta Beach Resort).

Na categoria de hotéis e centros de congressos foram ainda distinguidas 29 unidades: Aparthotel Imperatriz, Estalagem do Vale, Hotel Átrio, Hotel Casa Velha do Palheiro, Castanheiro Boutique Hotel, Fajã dos Padres, Girassol Suite Hotel, Golden Residence Hotel, Inatel Porto Santo, Meliá Madeira Mare Resort & Spa, Hotel Orca Praia, Quinta da Casa Branca, Quinta Jardins do Lago, Hotel Quinta da Serra, Hotel Quinta das Vinhas, Quinta dos Artistas, Sé Boutique Hotel, Terrace Mar Suite Hotel, Hotel Vila Galé Santa Cruz, Quinta da Bela Vista, Albatroz Beach & Yacht Club, VidaMar Resort Hotel Madeira, Vila Camélia Boutique House, Hotel Madeira Panorâmico, Hotel Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, Eco Fajã Villas, Hotel Jardim do Atlântico, Fórum Machico e Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.