Projecto português faz apelo nacional à dádiva de sangue animal

Um projeto português de medicina veterinária fez hoje um apelo nacional à dádiva de sangue animal, uma iniciativa que pretende "reverter a escassez crítica de sangue veterinário que afeta milhares de cães e gatos".

De acordo com um comunicado da OneBlood Science Care, um projeto dedicado ao desenvolvimento da medicina transfusional veterinária em Portugal, "a iniciativa visa responder a uma necessidade urgente e reverter a escassez crítica de sangue veterinário que afeta milhares de cães e gatos em todo o país".

O apelo pretende sensibilizar a sociedade e incentivar a dádiva de sangue animal em Portugal, sendo que as equipas médicas da OneBlood Science Care já se encontram a operar no país, "garantindo cobertura e capacidade de resposta imediata nas regiões Norte e Sul do país".

Segundo o comunicado, o projeto, que pretende aumentar o número de dadores e de unidades de sangue disponíveis, "oferece rastreios e 'check-ups' gratuitos a cães e gatos".

De acordo com a nota, o desconhecimento por parte dos tutores [responsáveis pelos animais] "sobre a possibilidade e a segurança do processo de doação continua a ser um dos principais entraves à estabilidade das reservas".

Os tutores interessados em inscrever os animais de estimação ou em obter mais informações sobre a possibilidade de os seus cães e gatos serem dadores (como idade e peso mínimos) podem fazê-lo diretamente através do 'website' oficial da entidade, segundo a nota.

A OneBlood Science Care referiu ainda que atua em parceria com os bancos de sangue veterinários, funcionando como um motor de captação e sensibilização que aproxima esta realidade do civismo já verificado nas dádivas humanas.